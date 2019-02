Wählbare Gegensätze: Die beiden Kandidaten für das Gemeindepräsidium Niederbüren stellten sich der Öffentlichkeit

– geboren: 22. September 1970

– wohnhaft in Aarau

– ledig

– Ausbildung: Diplomierter Geograf / Höheres Lehramt in Geografie und Einführung in Wirtschaft und Recht

– Berufserfahrungen: Meteorologe bei MeteoNews Zürich; Lehrer an den Kantonsschulen in St. Gallen und Wil; Leiter am Colegio Helvetia de Bogota in Kolumbien; Prorektor am Gymnasium Immensee (SZ); Gemeindeschreiber von Staffelbach (AG)

– Partei: parteilos

– Interessen: Waldpflege, Bergsteigen, Unihockey