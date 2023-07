VORSTOSS «Wil soll den Klimanotstand wieder aufheben»: Ein städtisches Kulturstipendium in Argentinien sorgt für Wirbel Die Stadt Wil schreibt zum ersten Mal ein Stipendium für ein Künstleratelier in Buenos Aires aus. SVP-Stadtparlamentarier Andreas Hüssy nimmt das zum Anlass, den 2019 ausgerufenen Klimanotstand zu hinterfragen.

Als erste Stadt im Kanton St.Gallen führte Wil 2019 den Klimanotstand ein. Dieser wird nun hinterfragt. Bild: Gianni Amstutz (21.05.2019)

Die Stadt Wil soll bis 2050 klimaneutral sein. Das Stadtparlament hat dem vor gut vier Jahren mit 23 zu 15 Stimmen zugestimmt. Seither gilt in Wil der Klimanotstand. Diesem Entscheid ging eine lange Diskussion voraus. Es war zwar für alle Fraktionen und auch für den Stadtrat klar, dass es weitere Massnahmen im Kampf gegen den Klimawandel braucht. Bei der Frage, ob der Klimanotstand dafür das richtige Mittel ist, gingen die Meinungen aber auseinander.

Der Stadtrat fand, dass man im Rahmen der kommunalen Energiestrategie bereits genügend Massnahmen beschlossen habe. Das sahen zu grossen Teilen auch die FDP und SVP so. Und doch stimmte die Mehrheit des Stadtparlaments für den Klimanotstand.

«Wasser predigen und Wein trinken»

Nun ploppt das Thema wieder auf. Die Stadt Wil hat vor wenigen Tagen bekannt gegeben, dass sie zum ersten Mal ein Stipendium für das Atelier der Städtekonferenz Kultur (SKK) in Buenos Aires ausschreibt. Künstlerinnen und Künstler mit Wohnsitz, Wirkungsort oder starkem Bezug zu Wil können ihre Bewerbung bis Ende Oktober schriftlich bei der Fachstelle Kultur der Stadt einreichen. Die Ausschreibung richtet sich an Kulturschaffende aus Bereichen wie Musik, Literatur oder Fotografie. Die SKK stellt der Gewinnerin oder dem Gewinner den Atelierplatz in Buenos Aires für sechs Monate zur Verfügung. Einzug ist am 1. Juli 2024.

Andreas Hüssy, SVP-Stadtparlamentarier Bild: zvg

Dieses Stipendium hat SVP-Stadtparlamentarier und Ortsparteipräsident Andreas Hüssy zu einem politischen Vorstoss veranlasst. In einer Anfrage an den Stadtrat schreibt er: «Der Klimanotstand scheint vorbei zu sein. Ansonsten würde die Stadt nicht aktiv Stipendien für Aufenthalte auf der anderen Seite der Erde ausschreiben.»

Im Gespräch mit dieser Zeitung schiebt Hüssy eine unmissverständliche Forderung nach: «Wil soll den Klimanotstand wieder aufheben». Der Stadtparlamentarier möchte vom Stadtrat erfahren, ob er derselben Meinung ist, da er nun «Flüge in alle Welt fördert». Ausserdem möchte Hüssy wissen, ob Auslandateliers an näher gelegen Orten wie beispielsweise Genua oder Belgrad angesichts des Klimanotstands nicht sinnvoller wären. Denn diese Destinationen könnte man mit dem Zug erreichen und dadurch auf einen rund 20-stündigen Flug verzichten. Hüssy sagt: «Ich finde, man sollte nicht Wasser predigen und Wein trinken.»

Nutzen wird hinterfragt

Das Atelierstipendium beträgt 10’000 Franken. Es setzt sich zusammen aus einem Lebenskostenbeitrag der SKK in der Höhe von 2000 Franken und einem Beitrag der Stadt Wil von 8000 Franken. «Genau genommen finanzieren das die Steuerzahlerinnen und Steuerzahler von Wil», sagt Hüssy.

Der Stadtparlamentarier erwähnt die Kosten für den Auslandsaufenthalt auch in seiner Anfrage. Hüssy möchte erfahren, welchen Nutzen die Steuerzahler durch die finanzierten Atelierplätzen haben. Er sagt: «Wenn durch den Aufenthalt in Buenos Aires ein neuer Superstar geboren wird, der dann ein Konzert in Wil gibt, finde ich das eine gute Sache.» Dadurch könne die Stadt dann wieder finanziellen Gewinn machen.

Noch gibt es keine Antworten seitens der Stadtregierung. Diese werden in den nächsten drei Monaten erwartet.