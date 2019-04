Vorstand des Gewerbeverein Oberbüren ist wieder komplett

Vor ihrer Hauptversammlung besuchten die Gewerbler die Fero Handels AG, die an der Sandackerstrasse in Oberbüren domiziliert ist. Das Unternehmen wurde vor 20 Jahren von Felix Keller senior und einem weiteren Mitinhaber gegründet, der das Unternehmen wieder verlassen hat. Zur Geschäftsleitung zählen die Gebrüder Felix, Thomas und Patrick Keller. Das Unternehmen, das zehn Mitarbeiter beschäftigt, konzentriert sich auf den Vertrieb von Dichtstoff, Klebetechnik, Sanitärabdichtungen und Schimmelbekämpfung. Bei der Vielzahl von Dichtstoffen, Industrieklebern, PU-Schäumen und Spezialartikeln setzt das Unternehmen auf die Produkte der Firma Ram­sauer in Österreich, mit der es eine langjährige Partnerschaft verbindet. Seit Jahren steht die Kundenberatung an vorderster Stelle. Durch Know-how ist es der Fero AG möglich, Kunden Lösungen mit Prüfzertifikaten und Testversuchen anzubieten. (stu)



Die 1999 gegründete Fero Handels AG ist ein Familienbetrieb, in dem die drei Brüder Patrick, Thomas und Felix Keller (von links) mitwirken. (Bild: Philipp Stutz)