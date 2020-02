Vorstand der Ludothek Wil meldet sich zu Wort: «Die Führung der Bibliothek durch einen Verein funktioniert gut» In einem Vorstoss werden Probleme bei der Organisation der Wiler Ludothek verortet. Die Mitarbeiterinnen sehen das anders.

Seit die Ludothek ihren Standort in die Wiler Altstadt verlegt hat, sind die Ausleihungen markant gestiegen. Bild: Gianni Amstutz

Mangelhafte Kommunikation des Angebots, eine unpassende Struktur als Verein ohne Präsidentin und Schwierigkeiten bei der Rekrutierung neuer Mitarbeitenden: Diese Probleme machte FDP-Stadtparlamentarier Marcel Malgaroli in einem Vorstoss bei der Ludothek Wil aus. Beim Team der Ludothek sieht man das anders. Sie seien überrascht gewesen, als sie von der Interpellation erfahren hätten, sind sich die Frauen des Ludothek-Vorstands einig.

Diesem gehören Renata Lanz, Doris Maino, Yvonne Stadler, Irma Ribi und Hildegard Schopper an. Die von Malgaroli in seinem Vorstoss beschriebenen Probleme können die Vorstandsmitglieder so nicht bestätigen. Die Organisation und der Betrieb der Ludothek durch einen Verein funktioniere gut. Dass diesem keine Präsidentin vorstehe, sei nicht matchentscheidend. «Wir haben einen Vorstand und teilen uns die Arbeit untereinander auf», sagen die Frauen.

Bevölkerung nutzt die Ludothek-Angebote

Auch davon, dass die «Aktivitäten wieder auf einen tiefen Stand gesunken sind», wie es in der Interpellation Malgarolis heisst, könne keine Rede sein. Die Ludothek beteilige sich jeweils am Spiele- sowie am Stadtfest, führe Spieleabende durch und Kindergartenklassen kämen regelmässig zu Besuch.

Dann und wann würde die Ludothek angefragt, ob das Team für einen Vereinsanlass ein Spieleprogramm für die Kinder organisieren könne. «Solche Anfragen zeigen, dass unsere Ludothek in der Bevölkerung wahrgenommen wird», sagt Yvonne Stadler. Weiter funktioniere auch die Zusammenarbeit mit den Schulen. Das Angebot, Spiele für Klassenlager oder Projektwochen gratis auszuleihen, werde rege genutzt.

Malgaroli wirft in seiner Interpellation auch die Frage auf, ob die Ludothek der Bibliothek gleichzustellen sei. Die Frauen des Ludothek-Teams finden diesen Vergleich nicht zielführend. «Wir sind nun mal ein Verein», sagt Doris Maino. Es seien einfach unterschiedliche Ausgangslagen. Die Mitarbeitenden sind ausserdem glücklich darüber, dass die Stadt der Ludothek zu einem besseren Standort verholfen hat und die Mietkosten für diesen übernimmt. Es sei spürbar, dass die Ludothek in der Altstadt besser wahrgenommen werde als noch am alten Ort in der Oberen Mühle.

Das schlage sich auch in den Zahlen nieder, sagt Irma Ribi. So verzeichne die Ludothek seit 2017 sowohl bei den Mitgliedern als auch bei den Ausleihungen markante Zunahmen. Bei den Ausleihungen konnte in diesem Zeitraum eine Steigerung von 40 Prozent erzielt werden.

Doch obwohl die Mitarbeiterinnen der Ludothek vieles anders beurteilen als Marcel Malgaroli in seinem Vorstoss, sind sie gespannt auf die Antwort des Stadtrats. «Wenn die Stadt Verbesserungspotenzial sieht oder gute Ideen hat, wie die Ludothek weiterentwickelt werden könnte, sind wir natürlich dafür offen», sagt Ribi. Hauptsache sei, dass es für beide Seiten einen Gewinn bringe.