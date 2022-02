Vorderste Reihe Ein Abenteuer zwischen den Welten: Wiler Musicalverein bringt zweite Produktion in die Tonhalle Die Mitglieder des Wiler Musicalvereins Vorderste Reihe sind mit Eifer an den Tanz-, Chor- und Theaterproben. Der Countdown läuft für die zweite Produktion «Das Bivalenzprinzip», die im Mai in der Tonhalle Wil zu sehen ist.

Bei den zahlreichen Choreografien muss jeder Schritt präzise gesetzt werden. Bild: PD

Eine Musicalprobe gleicht mehr einem durchgetakteten Trainingstag als einem gemütlichen Treffen im Freundeskreis. Das wird in den Proben des Wiler Musicalvereins Vorderste Reihe schon nach wenigen Minuten deutlich: Man tanzt, bis man schwitzt, singt, feilt am Timing der Dialoge und bespricht Kostüme. «Die Choreo üben wir gleich noch einmal!», ruft Co-Regisseurin Désirée Forte und die Schauspieler stellen sich wieder auf ihre Positionen.

Die über 30 Mitglieder des Vereins kommen jedes Wochenende aus der ganzen Ostschweiz in die Region Wil, um sich auf die fünf Tonhalle-Aufführungen vorzubereiten. Jede Zeile Drehbuch haben sie selbst geschrieben, die Musik aus bekannten Musicals selbst arrangiert, die Kostüme und das Bühnenbild selbst geschneidert und zusammengetragen. Und jetzt wird geprobt.

Geschichte macht gewisse Bezüge zur Realität

Co-Regisseur Daniel Pfister (links) und Vereinspräsident Lukas Pelzmann besprechen den Bühnenplan. Bild: PD

Das Musical trägt den aussergewöhnlichen Titel «Das Bivalenzprinzip» und zeigt, wie der Untertitel verrät, eine Geschichte zwischen den Welten. «Unsere Story beginnt in einer perfekten, aber auch ziemlich sterilen Stadt, in der keine Fehler erlaubt sind», verrät Co-Regisseur Daniel Pfister. Ein Teil der Geschichte spiele aber auch an einem freien, verrückten und chaotischen Ort. Eine gespaltene Welt also. Ob der Verein damit einen Kommentar zur politischen Lage abgeben möchte, verrät Pfister nicht. «Gewisse Bezüge zur Realität lassen sich wohl nicht abstreiten. Aber unsere Version ist bestimmt viel lustiger als die Politik der Wirklichkeit», sagt er augenzwinkernd.

Insgesamt 19 Lieder probt Florence Gemperli mit dem Cast für das aktuelle Stück. Bild: PD

Das erste Musical des Vereins, das den Titel «Schuldlos» trug, wurde im März 2020 uraufgeführt – als allerletzte Produktion, die vor dem Lockdown in der Wiler Tonhalle gezeigt werden durfte. «Die Stimmung und die Rückmeldungen des Publikums waren wirklich super», sagt Vereinspräsident Lukas Pelzmann. Weitere Aufführungstermine mussten verschoben und später abgesagt werden.

Die Hoffnung, dass beim neuen Projekt alle Aufführungen stattfinden können, ist im Verein gross. «Wir sind sehr zuversichtlich! Mit unserem Projekt möchten wir dazu beitragen, dass Musik und Tanz wieder das Leben der Menschen erfreuen – und ein frisches, modernes und junges Stück in die Tonhalle bringen», schmunzelt Pelzmann, bevor er sich wieder in den Proberaum verabschieden muss. Die Musik für den nächsten Probedurchgang läuft schliesslich schon. (pd/sas)