VORBEREITUNGSSPIEL Eishockeymatch mal anders – warum die Feuerwehr dem EC Wil einen Besuch im Bergholz abstattete Am vergangenen Mittwochabend empfing die erste Mannschaft des EC Wil den SC Herisau zu einem Vorbereitungsspiel. Zeitgleich fand auf dem Areal der Eishalle eine Feuerwehrübung statt.

Bei der Übung im Bergholz am Mittwochabend waren rund 20 Neuauszubildende der Feuerwehr Region Wil anwesend. Bild: zvg

Aus sportlicher Sicht war der Match zwischen dem EC Wil und dem SC Herisau am Mittwochabend nicht gerade von grosser Bedeutung. Dennoch stolperte man als aufmerksame Facebook-Nutzerin nach Spielende über einen etwas aussergewöhnlichen Beitrag des EC Wil. Darin ist zu lesen: «Während die Feuerwehr Region Wil in unserer Eishalle überraschend eine Übung durchführt, gewinnen wir das Vorbereitungsspiel gegen Herisau.»

Realitätsnahes Training wird immer schwieriger

Im Beitrag des EC Wil ist zwar von einer überraschenden Übung die Rede. Auf Anfrage schreibt Thomas Widmer, Kommandant des Sicherheitsverbundes Region Wil, jedoch: «Die Übung wurde im Vorfeld geplant und mit dem Sportpark Bergholz abgesprochen.» Ausserdem hätten sich die Verantwortlichen der Feuerwehr bei der Ankunft erkundigt, ob die Übung den Spielbetrieb stören würde, ergänzt Oliver Caspari, Finanzverantwortlicher des EC Wil. Während des Matches fand die Übung dann einen Stock tiefer in den Katakomben der Eishalle statt.

Zum Ziel habe das Training des Ausbildungszuges in den Technikräumen des Sportparkes laut Widmer insbesondere folgende Aspekte gehabt: Das Absuchen von grossen Räumen, die Rettung von Personen aus komplexen Gebäuden und den Einsatz von technischen Hilfsmitteln zur Unterstützung. Er ergänzt: «Es ist für unsere Feuerwehr enorm wichtig, dass wir für den Übungsbetrieb geeignete Liegenschaften zur Verfügung bekommen. Nur so können wir realitätsnah trainieren und sind für die Einsätze gut gerüstet.»

Auch Caspari sieht die Herausforderungen, welche ein Einsatz in der Eishalle im Ernstfall mit sich bringen würde. Daher erachte der EC Wil die Übung als positiv. Widmer fügt an: Der Sportpark Bergholz und der EC Wil hätten sich bei der Durchführung der Übung sehr unkompliziert gezeigt.

Der Übungseinsatz sei überhaupt nicht störend gewesen, sondern habe sogar «für Abwechslung und einen Einblick in die Arbeit der Feuerwehr gesorgt». Bild: zvg

Klarer Sieg gegen die Herisauer

Die Spieler selber dürften vom Auftauchen der Feuerwehr denn auch nur am Rande etwas mitbekommen haben. Laut Caspari ist der Spielbetrieb auf dem Eis in keiner Weise beeinflusst oder tangiert worden. Die Übung sei «für die Spieler daher nicht von Bedeutung» gewesen. Gleiches gelte auch für die rund 80 Zuschauer in der Halle. «Sie liessen sich nicht von der Feuerwehrübung ablenken und haben das Spiel genossen».

Und der EC Wil lieferte guten Grund dazu: Nach dem ersten Drittel führten die Wiler bereits mit 2:0, zum Schluss entschieden sie das Testspiel mit 5:2 klar für sich. Oliver Caspari fasst den Abend folgendermassen zusammen: «Ein gelungener Abend im Bergholz – ein Sieg für den EC Wil und eine erfolgreiche Übung für die Feuerwehr Region Wil.»