Von Rekord zu Rekord: Raiffeisen Wil mit grösstem Wachstum aller Zeiten

Die Raiffeisenbank Wil und Umgebung gibt es seit 104 Jahren. Im vergangenen Jahr ist das genossenschaftliche Geldinstitut um 281 auf 12167 Genossenschaftsmitglieder gewachsen. Die Zahl der Kunden liegt knapp unter 24'000.

Im Jahr 2011 knackte die Wiler Raiffeisenbank bei der Bilanzsumme erstmals die Milliardengrenze. Per Ende 2019 lag diese bereits bei 1,74 Milliarden Franken. In absehbarer Zeit dürfte die 2-Milliarden-Grenze erreicht sein. Unter den 229 selbstständigen Raiffeisenbanken in der Schweiz zählt Wil damit zur Top 15. Betrachtet man nur das organische Wachstum, also das Wachstum aus eigener Kraft und ohne Fusionen, gilt Wil als die am stärksten gewachsene Schweizer Raiffeisenbank.

«Das sei nur dank der grossen Verankerung möglich geworden», sagt Verwaltungsratspräsident Erwin Scherrer. Mittlerweile gibt es in Wil sieben Banken. Ist Wil damit «overbanked»? «Ja», sagt Scherrer mit einem Lachen. Aus seiner Sicht bräuchte es nicht so viele Mitbewerber, doch sei das in Wil seit jeher so. «Es zeigt, dass Wil ein attraktiver Markt ist.»

Das zeigt sich auch bei der Generalversammlung der Raiffeisenbank Wil und Umgebung, die jeweils im Circus Knie stattfindet. Neben der ordentlichen GV am 2. April sind zwei weitere Vorstellungen am 3. und 5. April geplant. Weil die Bank mittlerweile drei Vorstellungen gänzlich aufkauft, bleibt der Schweizer Nationalzirkus länger in Wil als an anderen Orten. Zugleich bietet diese Situation Gewähr, dass der Circus Knie der Stadt Wil treu bleibt. (hs)