Kolumne Von freier Gefangenschaft und Höllenwahnsinn: Eindrücke aus der Londoner Quarantäne Trotz Coronapandemie sind Reisen und Sprachaufenthalte möglich. Dies hat aber vielerorts eine Quarantäne zur Folge. Für die ehemalige Praktikantin der Wiler Zeitung Livia Schmidt ein vermeintliches Kinderspiel. Doch das Luxushotel ist dubios, die Zimmergenossin telefoniert nachts und der Rauch des Wahns lässt nicht lange auf sich warten.

Ein Leben im Jahr 2020 bedeutet vor allem eins: Kompromisse eingehen. Die meisten Jetsetter werden zu Beginn ihrer Reise mit zwei Wochen Höllenwahnsinn konfrontiert. Anders genannt: Quarantäne. Für meinen fünfmonatigen Aufenthalt in Englands Hauptstadt machen solche zwei Wochen eigentlich nicht viel aus. Als Bonus verschlägt es mich in ein (angebliches) Luxushotel mit einem Lieferservice rund um die Uhr. Absolut machbar, oder?

Livia Schmidt, ehemalige Praktikantin der Wiler Zeitung. Bild: PD

Schon bei der Ankunft war mir klar, dass der Schein des Luxushotels trügt. Vielleicht war es nur die Dunkelheit des späten Abends oder die Tatsache, dass bald Halloween ist. Doch der Gedanke liess mich nicht los – nicht im Lift ohne Licht, nicht beim ersten Aufeinandertreffen mit meiner Zimmergenossin, die im Dämmerlicht etwas Französisches in ihr Telefon brabbelte. Spätestens beim Anblick meines neuen Zuhauses auf engem Raum für die nächsten vierzehn Tage war ich überzeugt: Diese Quarantäne wird doch nicht so leicht wie gedacht.

Maskenspaziergänge und das Zauberwort «Delivery»

Die erste Woche verlief zwar im kleinen, aber normalen Rahmen. Jedenfalls wurde geflissentlich ignoriert, dass an etwas anderes als Essen, Schlafen, Telefonieren, Netflix und ein paar Zoomkonferenzen nicht zu denken war. Der Optimismus blieb hartnäckig. Denn: Selbst ein wenig Bewegung war möglich.

Ein kurzer Abstecher ins Badezimmer? Ein Rutsch über den Koffer und mit zwei Schritten am Ziel. Mehr Geschicklichkeit und mit weiteren Koffern gepflastert fordert die Reise zum Fenster mit Balkon, der seit gefühlten Jahrzehnten unbenutzt und abgeschlossen bleibt. Weiter: Maskenspaziergänge durch die schmalen Hotelgänge. Wo das Glück der frischen Luft vor allem den Kettenrauchenden zugutekommt, klopft es auch rund drei Mal pro Tag in Form von Essen mit dem Zauberwort «Delivery» an der Tür.

Der Balkon scheint schon lange nicht mehr benutzt worden zu sein. Bild: Livia Schmidt

Die Reu ist kurz, der Wahn bleibt lang

Sichtbar hinterlässt die Quarantäne ihre Spuren. Ob tonnenweise leere Fresspakete herumlungern oder ich mich zwischen all den Krümeln im Bett drehe und wende – wie kläglich scheitern nun die Versuche, nicht den Verstand zu verlieren.

Eingeholt vom Höllenwahnsinn bilden sich Rauchwolken in meinem Kopf. Um mich herum riecht alles nach abgestandenem Essen und Tränen der unruhigen Bildschirmaugen, doch mittlerweile haben sich die Gerüche so in mir eingebrannt, dass der Unterschied zwischen Mensch und Wahn nicht mehr zu erkennen ist.

Vergessen ist, dass eigentlich drei Uhr montagmorgens ist, ich hellwach von Geistern der Abfallkartons verfolgt werde und meine Mitbewohnerin so oft und lange am Telefon lamentiert, dass ich ihr Französisch schon längst verstehen sollte. Aber dafür bin ich eigentlich nicht hier.

Koffer-Parcours zum Bad: Im engen Hotelzimmer gibt es kaum Méglichkeiten sich zu bewegen. Bild: Livia Schmidt

Die Hoffnung winkt am Horizont, noch wenige Tage und dann gilt es, sich wieder in die Aussenwelt einzugliedern. Ob sich dort wohl der Wahnsinn hinter den Masken versteckt? Doch bis dahin werden noch unzählige «Delivery» mit einem freudigen Lächeln empfangen. Nur einst wird das Lächeln gegen Tränen getauscht, es steht ein Covidtest zur Selbstausführung vor der Tür. Halloween wurde anscheinend vorverlegt. Süsses oder Saures?