Von Degersheim bis Berneck: Zivilschützer fahren fürs Tixi-Taxi Angehörige des Sicherheitsverbundes Region Gossau lernen, auf den Rollstuhl angewiesene Personen zu transportieren.

Valbon Bajrami demonstriert, wie man ebenso vorsichtig wie umsichtig einen Rollstuhlfahrer ins Auto schiebt. Bild: Christof Lampart

Die sechs Männer, welche sich auf dem Parkplatz beim Feuerwehrdepot Gossau versammelt haben, sind aus eigenem Antrieb hierhergekommen. Oder wie Patrick Ackermann, Chef Zivilschutz im Regionalen Führungsstab, präzisiert:

«Sie sind alle freiwillig unfreiwillig hier.»

Freiwillig, weil sich die Auszubildenden in Sachen Tixi-Taxi auf ein E-Mail der Führung des Sicherheitsverbundes Region Gossau freiwillig zum Einsatz meldeten. Unfreiwillig, weil sie auch zum Dienst hätten gezwungen werden können. Doch das, so Stefan Kramer, Geschäftsführer des Sicherheitsverbunds Region Gossau (SVRG), sei nie vorgesehen gewesen, denn «wer von sich aus mitmacht, ist motivierter als jemand, den wir zwingen zu kommen, der aber vielleicht gerade dringend in seinem Geschäft gebraucht wird», so Kramer.

Kantonshauptstädter baten um Hilfe

Dass die Zivilschützer ab dem 20. April während 14 Tagen für Tixi-Taxi-Fahrten in einem Gebiet eingesetzt werden, dass von Degersheim bis Berneck reicht und somit weit über das SVRG-Einzugsgebiet (das Gossau, Flawil, Waldkirch, Andwil und Degersheim umfasst) hinaus, ist darauf zurückzuführen, dass die «Gossauer» Zivilschützer von ihren Kollegen aus der Kantonshauptstadt um Hilfe gebeten wurden.

Zwar ist es für die St.Galler Zivilschützer nicht neu, dass sie Tixi-Taxi fahren, doch aktuell müssen sie dies mehr denn je tun, da die eigentlichen Tixi-Taxi-Chauffeure, welche oft Pensionierte sind, gegenwärtig in der Coronakrise ausfallen. Und so wurden am Dienstag ein halbes Dutzend Zivildienstleistende aus der Region von Valbon Bajrami in die Anforderung des behindertengerechten Taxifahrens eingeführt.

Umgang mit dem Rollstuhl lernen

Bajrami ist mit 200 bis 300 absolvierten Tixi-Taxifahrten ein «alter Hase». Dementsprechend praxisorientiert fällt an diesem Tag sein Unterricht aus. Jeder der Männer lässt sich von einem anderen einmal im Rollstuhl in den Kastenwagen hineinfahren, sichern, an- und abschnallen und dann ebenso umsichtig wie zügig wieder hinausspediert zu werden.

Vor jeder Fahrt muss der Rollstuhl und die Person darin zuerst gesichert werden. Bild: Christof Lampart

Sandro Manser aus Gossau ist einer von ihnen: «Ich finde es sehr wichtig, dass wir mit unserem Einsatz die sonst üblichen Tixi-Taxifahrer, von denen viele selbst der Risikogruppe angehören, schützen», betont Manser. Andreas Ackermann aus Flawil sagt, dass «es für mich gar keine Diskussion war, dass ich bei diesem sinnvollen Einsatz mitmache».

Zudem könnten sie auch noch etwas lernen. «Für mich war der Umgang mit dem Rollstuhl, vor allem wenn eine Person drinsitzt, die man nicht kennt, neu», sagte Manser, und Ackermann ergänzt: «Ich fand es spannend, selbst einmal im Rollstuhl zu sitzen und zu fühlen, was meine Fahrgäste fühlen müssen, wenn auf einmal der Rollstuhl beim rückwärts Hinausfahren nach hinten kippt.»

Üben mit Handschuhen und Schuhcreme

Ein wichtiger Aspekt in der Coronazeit ist und bleibt die Hygiene. «Dass wir beim Angurten der Fahrgäste einen Abstand von zwei Meter einhalten, ist komplett illusorisch», erklärt Valbon Bajrami. Doch gerade deshalb sei es «unumgänglich, dass wir Schutzmaske- und Handschuhe tragen und uns bei unserem Einsatz regelmässig die Hände waschen beziehungsweise desinfizieren».

Doch Gesagtes prägt sich bekanntlich erst mit dem eigenen Tun richtig ein. Und weil man Desinfektionsmittel zwar riecht, aber nicht wirklich auf der Handfläche sieht, erhalten alle Zivilschützer zwecks Übung ein Paar blaue Gummihandschuhe und die damit verbundene Aufforderung, einen grossen Klecks schwarzer Schuhcreme so darauf zu verteilen, dass wirklich die ganze Hand «eingecremt» werde.

Mit Gummihandschuhen und Schuhcreme lernen die Kursteilnehmer, wie man die Hände gründlich wäscht. Bild: Christof Lampart

Etwas, was sich viel einfacher anhört, als es in Tat und Wahrheit ist, denn bei der Inspektion bemängelt Patrick Ackermann noch die eine oder andere «blaue» Stelle. Doch das ist jetzt noch nicht weiter tragisch. Die Angesprochenen bessern eifrig nach und zeigen erneut ihre Hände vor – und Ackermann nickt zufrieden.