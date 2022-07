Sportlager Der Spagat zwischen Leistung und Freizeit: Zuzwil wird zum Hotspot der nationalen Geräteturnerinnen und Geräteturner Der Schweizerische Turnverband veranstaltet diese Woche sein jährliches Turnlager für junge Sportlerinnen und Sportler in Zuzwil. Leiterin Cécile Brunner vom TV Zuzwil übernimmt dabei die Hauptverantwortung für die Turnerinnen und Turner aus der ganzen Schweiz.

Eine junge Turnerin probiert sich beim Turnlager des Schweizerischen Turnverbands in Zuzwil am Ringturnen aus. Bild: Samantha Wanjiru

Die Haare sind zu einem engen Pony zusammengebunden, die Hände mit weissem Magnesium gepudert und die Fussgelenke mit buntem Sporttape umwickelt. In der Schul- und Sportanlage in Zuzwil perfektionieren diese Woche 65 Geräteturnerinnen und Geräteturner ihre Form und Technik. Die Hauptleiterin Cécile Brunner behält dabei den Überblick.

Seit über 30 Jahren leitet Brunner Turnstunden beim TV Zuzwil. Beim jährlichen Turnlager des Schweizerischen Turnverbands ist sie für den reibungslosen Ablauf verantwortlich. Dabei jongliert sie zwischen Kindern, die das Heimweh plagt, und der Planung des abendlichen Küchenmenüs.

Das Turnen bleibt ein beliebter Sport

Der Schweizerische Turnverband (STV) veranstaltet bereits seit den 70ern-Jahren verschiedene Turnlager in der gesamten Schweiz. «Wir haben klein angefangen und sind über die letzten Jahrzehnte gewachsen», sagt Kerstin Gerber, Verantwortliche für die Jugendlager beim STV. Mittlerweile fänden jährlich bis zu 14 Lager in verschiedenen Kantonen statt.

Bei der Organisation der Lager hatte der STV in den vergangenen zwei Jahren mit den Folgen der Pandemie zu kämpfen. So fiel das Lager 2020 aufgrund der Massnahmen komplett ins Wasser. 2021 konnte es nur unter strengen Auflagen stattfinden. Doch die Nachfrage nach der Veranstaltung sei in diesem Jahr hoch. Gerber sagt:

«Das Turnen ist weiterhin ein sehr beliebter Vereinssport in unserer Gesellschaft. Besonders für Mädchen.»

Mithilfe eines Turnleiters, perfektionieren die jungen Sportlerinnen und Sportler ihre Technik Bild:Samantha Wanjiru

Vom letzten Sonntag bis diesen Freitag trainieren Kinder und Jugendliche der Jahrgänge 2006 bis 2014 in Zuzwil. Cécile Brunner steht bei der Organisation des Turnlagers in engen Kontakt mit dem STV. Unter anderem stellt der Verband die Leiter für die Jugendgruppe zur Verfügung. «Meist sind das junge Studentinnen und Studenten, die sich durch ihren Einsatz ein Sackgeld dazu verdienen möchten», sagt Brunner. Die jahrelange Zusammenarbeit geniesse sie sehr.

Volles Programm für Teilnehmerinnen und Teilnehmer

Als Hauptleiterin übernimmt Brunner den grössten Teil der Organisation vor Ort. Unter anderem stellt sie das benötigte Küchenpersonal zusammen, koordiniert mit der Gemeinde die Infrastruktur und betreut die Kinder durch den Tag.

Cécile Brunner, Hauptleiterin des Turnlagers. Bild: Samantha Wanjiru

Die Voraussetzungen für die Teilnahme an diesen Lagern sei, dass die Turnerinnen und Turner in einem Verein sind und Geräteturnen betreiben. Dabei fordere solch ein Turnlager ein hohes Mass an Leistung von allen Parteien. So trainiere man beispielsweise am Vormittag von 8.30 Uhr bis 11.40 Uhr und am Nachmittag von 14 Uhr bis 17 Uhr. Brunner sagt:

«Der Spagat zwischen Leistung und Spass ist für die Motivation der Sportlerinnen und Sportler sehr wichtig.»

An freien Nachmittagen und an den Abenden versuche man ein breites Angebot an Freizeitaktivitäten wie Grill- und Badeausflüge anzubieten. Dabei wird Brunner von zwölf Betreuerinnen und Betreuern und einem Küchenteam bestehend aus vier Personen unterstützt.

Da es sich um ein Ferienlager handelt, übernachten die Teilnehmerinnen und Teilnehmer im Zivilschutzraum in Zuzwil. Allerdings wird sich dies im kommenden Jahr ändern. «Die Gemeinde wird den Raum ab 2023 anderweitig nutzen», sagt Brunner. Davon habe sie im Gemeindeblatt erfahren. Daraufhin nahm sie den Kontakt zu den Verantwortlichen auf, um nun eine alternative Lösung zu finden. Denn für Brunner ist klar: Ein Ende des Lagers in Zuzwil träge nur Nachteile für alle involvierten Parteien mit sich.