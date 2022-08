Volleyball Strandatmosphäre in Uzwil: Am Wochenende fand zum sechsten Mal der Beach Battle statt Am Beach Battle in Uzwil traten 30 Teams im Volleyball, Soccer, Handball und Völkerball gegeneinander an. Auch Tauchkurse wurden beim Anlass angeboten.

Voller Einsatz bei einem Volleyballspiel am Beach Battle in Uzwil. Bild: Josef Bischof

An zwei Tagen lieferten sich 30 Teams Wettkämpfe in vier Sportarten auf dem Sand. Aber nicht genug damit. Mit Musik, Schnuppertauchen und Attraktionen brachte die sechste Auflage des Beach Battles Strandatmosphäre auf den Sportplatz Schii und in das benachbarte Freibad Uzwil.

Ramon Mösle ist Präsident des Beach Battle-Vereins Uzwil. Bild: Josef Bischof

In den letzten beiden Jahren musste der Anlass einmal abgesagt werden, einmal konnte er nur in eingeschränktem Rahmen durchgeführt werden. Ramon Mösle, seit 2018 Präsident des organisierenden Vereins, sah deshalb dem Festival mit gemischten Gefühlen entgegen. «Es war ungewiss, ob sich nach dem Unterbruch die früheren Erfolge wieder einstellen würden. Die Atmosphäre auf dem Platz liess keine Wünsche offen. Wir hätten aber ein paar zusätzliche Sportteams und einen etwas grösseren Publikumsaufmarsch bewältigen können.»

Vier Sportarten auf Sand

Der Anlass geht auf einen durch Christoph Baer, den Uzwiler «Kulturbär», lancierten Wettbewerb zurück. Aus mehreren Vorschlägen zur Belebung des Uzwiler Kultur-, Vereins- und Sportlebens hatte die Idee obsiegt, ein Beachvolleyballturnier durchzuführen. 2016 wurde der Anlass erstmals durchgeführt.

Zur Sportart Beachvolleyball sind mittlerweile drei weitere Sportarten dazu genommen worden. Die Teams messen sich in Volleyball, Soccer, Handball und Völkerball. Das geschieht auf den drei Beachvolleyballfeldern auf dem Sportplatz Schii, die 2018 fix installiert wurden, und einem Feld im benachbarten Schwimmbad Uzwil.

Emanuel Reiter bei einem Auftritt mit seiner Band. Bild: Josef Bischof

Strandleben – halt ohne Meeresrauschen

Wie schon bei den früheren Austragungen wurde auch diesmal versucht, den Anlass «strandnah» zu gestalten. Dazu diente schon die ganze Ausgestaltung der Anlage mit Liegestühlen, Palmen, Zelten und Verpflegungsmöglichkeiten. Auch entsprechende Musik trug dazu bei. Zwei Bands und ein DJ wurden engagiert. Am Freitagabend hatte der Lokalmatador Emanuel Reiter mit Band seinen Auftritt. Mit dem Einbezug der Anlage des Uzwiler Freibades war auch die Möglichkeit zum Baden gegeben. Am Samstag wurde auch Schnuppertauchen im Schwimmbad Uzwil angeboten.

Rund 50 Personen wagten einen Schnuppertauchgang. Bild: Josef Bischof

Am dritten Tag, am Sonntag, wurde das Gelände für einen Sportgottesdienst zur Verfügung gestellt. Danach konnte man sich an einem Spielturnier mit Beachsoccer und Beachvolleyball beteiligen.