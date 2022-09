Volksinitiative «Was die Chauffeurinitiative fordert, ist zum Teil unsinnig»: Ein Wiler Transportunternehmer befürchtet Verschlechterungen in der Branche Josef Jäger, Geschäftsführer der Camion Transport AG, ist der Ansicht, dass die Chauffeurinitiative zu viele Themen vermischt. Im Interview sagt er, weshalb.

«Ein schweizweiter Mindestlohn macht keinen Sinn», sagt Josef Jäger, Geschäftsführer der Camion Transport AG. Bild: PD

Einen gesetzlichen Mindestlohn und mehr Personal – das fordert der Berufsverband der Lastwagenfahrerinnen und -fahrer in der Chauffeurinitiative. Die Initianten sind unzufrieden über Fachkräftemangel, lange Arbeitszeiten und Billigarbeitskräfte aus dem Ausland.

Josef Jäger, Geschäftsführer der Camion Transport AG, hält die Initiative für den falschen Weg, um die Probleme in der Branche zu lösen. Camion Transport, ein Transport- und Logistikunternehmen mit Hauptsitz in Wil, beschäftigt 1400 Angestellte und ist schweizweit tätig.

Braucht es die Chauffeurinitiative?

Josef Jäger: Nein, was die Initiative fordert, ist zum Teil unsinnig.

Inwiefern?

Es gibt bereits genügend Vereinbarungen auf regionaler Ebene mit den Sektionen. Zudem bestehen Landesvereinbarungen. Die Bedürfnisse der Initiative sind also bereits abgedeckt. Zugleich haben die Regionen genügend Freiheiten, um auf lokale Verhältnisse einzugehen. Ein schweizweiter Mindestlohn macht keinen Sinn.

Warum nicht?

Im Tessin zum Beispiel sind die Löhne ungefähr 15 Prozent tiefer als in der Ostschweiz. Und 20 Prozent tiefer als im Raum Zürich. Würde die Initiative angenommen, kann man solche regionalen Lohnunterschiede nicht mehr abbilden.

Wäre es nicht gut, wenn alle, welche dieselbe Arbeit machen, einen ähnlich hohen Lohn hätten?

Man kann nicht alles in einen Topf werfen. Im Transportgewerbe haben wir zudem sehr unterschiedliche Tätigkeiten. Ein Chauffeur aus der Kanalreinigung führt ganz andere Aufgaben aus als ein Schulbusfahrer oder ein Chauffeur aus dem Milchtransport. Das kann man nicht unter einen Hut bringen. Die Thematik liegt nicht beim Lohn, mit 5500 Franken ist die Branche im normalen Durchschnitt.

Die Initianten sagen, dass Billigarbeitskräfte aus dem Ausland auf die Löhne drücken.

Das sehe ich anders. Das Problem ist nicht der Konkurrenzdruck von Chauffeuren, die für Billiglöhne in der Schweiz arbeiten. Der Lohndruck kommt von den Angestellten, die im Import und Export tätig sind. Ihre Löhne können wir mit dieser Initiative nicht verändern. Sie würden dem Schweizer Gesetz gar nicht unterstehen.

Sieht die Initiative Probleme in der Branche, die es gar nicht gibt?

Die Initiative greift berechtigte Themen auf. Aber sie ist kontraproduktiv. Viele Unternehmen, die schweizweit tätig sind, haben gute Lösungen für die einzelnen Regionen. Die Initiative würde sie zwingen, in gewissen Regionen ihre Vorschriften anzupassen. Das würde mancherorts zu Verschlechterungen führen.

Die Initianten fordern auch, dass der Bund für eine genügende Anzahl angemessen ausgebildeter Chauffeure sorgt, weil der Nachwuchs fehlt. Haben Sie keine Probleme, Nachwuchs zu finden?

Wir bilden seit Jahrzehnten Nachwuchs aus. Deshalb geht es uns etwas besser als anderen. Aber auch wir finden heute weniger einfach Lehrlinge als früher. Ich finde es gut, dass die Initiative das Berufsbild stärken will. Aber so ist es der falsche Weg.

Was wäre der richtige Weg?

Es braucht gemeinsame Anstrengungen in der Branche, um das Berufsbild bekannter zu machen. Während Corona nahm man uns zum Beispiel als systemrelevant wahr. Jetzt gerät das wieder in Vergessenheit. Zudem sollten wir den Beruf attraktiver machen. Das gilt für die Berufsbildung. Sie ist teilweise veraltet. Man sollte neue Technologien in den Vordergrund stellen. Und das gilt auch für den Verkehr. Ein Beispiel: Es braucht anständige Parkplätze, auf denen die Chauffeure Pausen machen können. Die Unternehmen könnten mit Bund, Kantonen und Gemeinden zusammen Schritte unternehmen.