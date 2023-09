VOLKSFEST Zuschauerrekord beim Wiler «Auswärtsspiel» im Bergholz: Auch das Ergebnis freut die Mehrheit Fast 5000 Fans füllen das Fussballstadion Bergholz am Samstag wie noch nie seit dem Umbau vor zehn Jahren. Und dies für ein Testspiel. Die meisten unterstützen die Nordmazedonier von Shkëndija Tetovo - und geraten spät in Ekstase.

Die Bergholz-Haupttribüne war schon Wochen vor dem Spiel ausverkauft. Bild: Arthur Gamsa

Das nordmazedonische Volksfest erreicht am Samstagabend spät seinen Höhepunkt. 1:1 steht es im Testspiel zwischen dem Challenge-League-Zweiten FC Wil und dem vierfachen Meister FK Shkëndija Tetovo kurz vor Schluss. Da weiss sich Wils Goalie Abdullah Laidani im eigenen Strafraum nur noch mit einem Foul zu helfen. Es gibt Penalty für die Gäste, welcher zum 2:1 führt. In der Nachspielzeit erhöht Shkendija per Freistoss auf 3:1. Es brandet zweimal ein Jubel durch die Lidl-Arena wie noch nie in den vergangenen zehn Jahren seit dem Stadionumbau.

26 Bilder 26 Bilder Bild: Arthur Gamsa

Der Sportpark Bergholz ist an diesem Nachmittag und Abend fest in nordmazedonischer Hand. Die FC-Wil-Vereinslegende Werner Lichtensteiger, die sich auch dieses Spiel nicht entgehen lässt, sagt, er fühle sich ziemlich alleine auf der Haupttribüne. Und das, obwohl diese seit Wochen ausverkauft ist.

So voll wie an diesem Abend war die Lidl-Arena noch nie seit dem Stadionumbau vor zehn Jahren. Bild: Arthur Gamsa

Lauter Ausklang

Bereits knapp zwei Stunden vor dem Spiel erfreut sich die Diaspora über Tanz- und Ringeinlagen aus der Heimat. Der Wiler Imam Bekim Alimi spricht, der Politiker Arber Bullakaj ebenfalls. Nach dem Spiel lässt die nordmazedonische Kult-Rockband Elite 5 das Fest laut ausklingen. Es ist ein jederzeit friedlicher Abend in Rot, den Farben des FK Shkëndija Tetovo.

Der Anlass beschert dem FC Wil, offiziell der Heimklub, einen Stadionrekord. Schon im Vorverkauf waren über 4000 Tickets abgesetzt worden. Schliesslich sind es 4953 Zuschauer. Der alte Stadionrekord aus dem Sommer 2016 und dem Meisterschaftsspiel gegen den FC Zürich ist um gut 500 Personen nach oben korrigiert werden.

Ein Volksfest ganz in Rot im Wiler Südquartier. Bild: Arthur Gamsa

Die Wiler eigentlich besser

Eine fünfköpfige Familie ist aus dem Kanton Bern angereist. Alle tragen sie ein rotes Trikot ihres Klubs Shkëndija Tetovo. Der Sohn hat sogar seinen Namen auf der Rückseite eingestickt. Trotz hochsommerlichen Temperaturen trägt der Vater einen dicken Tetovo-Schal um den Hals und seine Frau hält eine albanische Flagge in der Hand. «Wir waren noch nie hier in der Ostschweiz, aber wenn Tetovo kommt, muss man einfach hierher kommen. Wir tippen auf 6:1 für unser Team», orakelt die Familie. Auch das 3:1 wird ihnen gefallen haben.

Bei weitem nicht nur diese Chance liessen die Wiler aus. Bild: Arthur Gamsa

Und sportlich? Die Wiler sind eigentlich das bessere Team, brillieren aber im Auslassen der Torchancen. Shkëndija macht es besser und tritt nach knapp einer halben Stunde mit der ersten nennenswerten Chance. Zwar gelingt Mergim Brahimi nach knapp einer Stunde der Ausgleich. Es wird aus Wiler Sicht zu wenig sein.

Ein Beinbruch ist dies nicht, weil Wils Trainer Brunello Iacopetta das Testspiel genutzt hatte, um Spielern Einsatzzeit zu geben, die zuletzt wenig gespielt hatten. Deutlich wichtiger ist der Cup-Sechzehntelfinal von kommendem Freitagabend gegen Super-League-Klub Stade Lausanne-Ouchy.