Gottesdienst fernab der Kirche:

Whatsapp ermöglicht Gemeinschaftsgefühl

Seit der Coronakrise werden in der Seelsorgeeinheit Oberbüren-Niederbüren-Niederwil Whatsapp-Gottesdienste angeboten. Mit Erfolg.

Palmsonntag: Die Niederwiler Kirche ist leer. Gottesdienste werden gleichwohl angeboten. Unter anderem über Whatsapp. Bild: Andrea Häusler

Die Kirchen sind offen, doch die Bänke leer. Kerzen flackern ohne Strahlkraft, lassen die Räume kühl und nüchtern erscheinen. Nur vereinzelt finden Menschen noch hierher, lassen sich in der Stille nieder: Einsamkeit statt Gemeinschaftsgefühl. Selbst am Sonntag.

Die Coronakrise macht das Zusammenfinden zum Gottesdienst, das Feiern der Eucharistie oder des Abendmahls in Gemeinschaft unmöglich. Zwar bemühen sich die Kirchen mit Multimediaangeboten wie dem (Live-)Streamen von Gottesdiensten, mit Radiopredigten oder der Übertragungen von Messen durch lokale Fernsehstationen um Alternativen zum sonntäglichen Kirchgang. Nur bleibt der Besucher bei all diesen Angeboten in der Rolle des Konsumenten, des Beobachters und damit aussen vor.

Keine Domäne der Jugendlichen

Gottesdienst bedeutet Gemeinschaft. Und wenn das in der realen Welt nicht geht, warum nicht in der virtuellen? Das Pastoralteam der Seelsorgeeinheit Oberbüren-Niederbüren-Niederwil (ONN) hat sich der Herausforderung gestellt und mit der Lancierung von Whatsapp-Gottesdiensten einen Versuch gewagt. «Die Erfahrungen sind durchweg positiv», resümiert Pastoralassistent Eric Jankovsky. «Wir sind mit einer Gruppe gestartet und führen nun drei.» Die Vorbereitung und Durchführung der Whatsapp-Gottesdienste teilt er sich mit Sibylle Spichiger. Ob weitere Mitglieder des Pastoralteams dazukommen, ist offen. Und wer besucht die virtuellen Gottesdienste? Jankovsky sagt:

«Erstaunlicherweise nehmen nicht mehrheitlich Jugendliche und junge Erwachsene teil.»

Eric Jankovsky, Pastoralassistent

Am Abend vor dem Palmsonntag waren es je um die fünfzehn Teilnehmende, die sich für die Gottesdienste um 18 Uhr und 18.30 Uhr angemeldet hatten. Wo sie sich zu ebendieser Zeit wohl aufhielten? Auf der Couch im Wohnzimmer? Auf dem Balkon? An ihrem Lieblingsplatz in der Natur, um durch Vogelgezwitscher und plätscherndes Wasser Gottes Wort zu vernehmen?

Gottesdienst über Whatsapp? Das geht

Punkt 18 Uhr vibriert das Handy. Glockengeläut dringt durch den Lautsprecher, ruft die Teilnehmenden an einen Ort, «an dem sie sich wohlfühlen, Ruhe finden». Da und dort mag eine Kerze flackern, feierliche Besinnlichkeit kehrt ein. Welche Gedanken verbinden die Teilnehmenden mit dem Palmsonntag, mit der Karwoche? Einige posten Fotos, andere kurze Texte, spontane Gedanken oder persönliche Erinnerungen.

Abschnitt für Abschnitt erscheint nun die biblische Palmsonntagsgeschichte auf dem Handydisplay: Der Ritt Jesu auf einem Esel beim Einzug in Jerusalem, mit dem sich die Voraussage des Propheten Sacharja aus dem Alten Testament bewahrheitete. Eine Videoaufnahme, Gitarrenmusik und Jubelgesang lassen das Evangelium nachklingen. Wiederum bringt die Gruppe persönliche Gedanken ein, gibt preis, welchen Menschen man sich gerade besonders verbunden fühlt, wen man in seine Gebete einschliessen möchte.

Geteilte Fotos und persönliche Statements schaffen eine Art besonderer Verbundenheit. Je länger der rund halbstündige Gottesdienst dauert, desto vertrauter fühlt sich die virtuelle Umgebung an. Die Möglichkeit des Dialogs schafft Nähe. Dies bestätigt Eric Jankovsky aufgrund von Rückmeldungen aus den Gruppen. Das Gemeinschaftsgefühl werde oft noch ausgeprägter erlebt als in einem realen Gottesdienst, sagt er.

Fortsetzung über die Coronazeit hinaus offen

Der Whatsapp-Gottesdienst schliesst mit dem «Vater unser», Abschieds- und Dankesworten. Der Ablauf sei stets ähnlich, sagt Jankovsky, wobei der Inhalt des Evangeliums selbstverständlich ändere. Genauso wie jener der selbst gestalteten Videobeiträge. Wobei Eric Jankovsky einräumt: «Das Projekt ist lanciert, aber wir sind noch immer am Üben.»

Ob die Whatsapp-Gottesdienste auch über die Krisenzeit hinaus parallel zu den Messen in der Kirche angeboten werden, lässt Jankovsky offen. Einerseits sei die alternative Form des Feierns etwas Reizvolles. Anderseits dürfe der Aufwand nicht unterschätzt werden. Gerade Videoproduktionen, die mit der Suche nach geeigneten und gewillten Personen starteten und mit dem Schneiden der Kurzfilme endeten, seien nicht auf die Schnelle gemacht.

Der nächste Whatsapp-Gottesdienst der Seelsorgeeinheit Oberbüren-Niederbüren-Niederwil findet übrigens am Ostersonntag, 12. April, 18 Uhr, statt. Anmeldungen sind per Whatsapp an 0791308418 möglich.