Vogelschutz Bedrohte Alpensegler nisten sich im Turm der Wiler Stadtkirche ein Im Kirchturm der Wiler St. Nikolaus-Kirche konnte erfolgreich eine Alpenseglerkolonie angesiedelt werden. Die geschützten Vögel sind seit Jahren in der Stadt und nisten alljährlich im Hof zu Wil. Jetzt haben sie den Kirchturm entdeckt. Denn auch dieser bietet die für Alpensegler nötige Anflugschneise.

Im Turm der Stadtkirche St.Nikolaus haben sich Alpensegler niedergelassen. Bild: PD

(pd/ahi) Paul Scherrer, der Mesmer in der Kirche St. Nikolaus, hatte bereits im Herbst 2017 ungefähr 30 ruhende Alpensegler unter den Lamellen im Glockenturm der Stadtkirche entdeckt. Gemeinsam mit der Naturgruppe Salix aus Wil und seinem ehemaligen Vorstandsmitglied Rolf Bösch aus Jonschwil wurde festgestellt, dass die Vögel im folgenden Jahr zurückkehrten und mit Brutaktivitäten begannen.

Angst vor Verschmutzung des sanierten Turms

Der Kirchenverwaltungsrat der katholischen Pfarr- und Kirchgemeinde Wil hat in Zusammenarbeit mit der Naturgruppe Salix, der Vogelwarte Sempach (Abteilung zur Förderung der Vogelwelt) sowie mit Gaby Schneeberger (Seglerberaterin der Stadt St. Gallen) die verschiedenen Möglichkeiten eines richtigen Umgangs mit den Vögeln bis hin zu einer aktiven Brutunterstützung im Kirchturm diskutiert. Nur: Die Turmsanierung war erst 2016 abgeschlossen worden, und eine Verschmutzung des neu gestrichenen Glockenturms sowie des Glockenstuhls wollte der Rat verhindern. Die Vogelspezialisten versicherten jedoch, dass aus einer aktive Ansiedelung dieser Vögel mehrere Vorteile resultieren.

Keine Probleme mehr mit Taubenkot

Andere Vögel (wie z.B. Tauben) werden durch die Alpensegler auf natürliche Weise an einem Aufenthalt oder am Nisten gehindert. An den Lamellen gibt es keine Verschmutzungen, da die Alpensegler hindurchfliegen und sie sich nicht daran festklammern wie andere Vögel Durch die Ansiedelung einer Alpensegler-Kolonie kann diese bedrohte Vogelart weiter erhalten und die sehr nützliche Alpensegler-Population gestärkt werden.

Der Alpensegler steht auf der roten Liste der bedrohten Vogelarten. Bild: Sandra Schweizer

Sechs Nistnischen bereits benützt

Die Firmen S. Müller Holzbau AG aus Wil und Kuratle & Jäcker AG aus Märstetten erklärten sich bereit, die Herstellung der Brutkästen zu übernehmen und diese der Kirchgemeinde kostenlos zur Verfügung zu stellen, um so einen aktiven Beitrag zur Ansiedlung dieser geschützten Vögel zu leisten. Von den vorhandenen 30 Nistplätzen wiesen letztes Jahr bereits sechs Nistnischen eindeutige Kotspuren von Alpenseglern auf. Auch dieses Jahr kehren die Alpensegler in diesen Tagen aus dem Süden zurück und einige werden sich sicher wieder eingenistet.

Benützte Nistnischen im Kirchturm. Bild: Rolf Bösch

(Weitere Informationen unter: www.vogelwarte.ch/de/voegel/voegel-der-schweiz/alpensegler)