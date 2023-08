Visiere heizten die Spekulationen über eine Schliessung des Zuckenrieter «Adlers» an: Jetzt legen die Gastronomen die Karten auf den Tisch Die Gerüchteküche brodelt. Bauvisiere auf dem Gästeparkplatz des Landgasthofs Adler signalisieren Veränderungen und am Stammtisch wird über die Schliessung des Lokals spekuliert. Tatsächlich ist alles anders: Marcel und Rosemarie Mettler bauen ein «Landhotel», ein Mehrfamilienhaus mit altersgerechten Wohnungen.

Hotel statt Heim: Südwestlich des «Adlers» entsteht ein Mehrfamilienhaus mit altersgerechten Wohnungen, deren Mieter Serviceleistungen des Landgasthofs nutzen können. Visualisierung: PD

Hört Marcel Mettler, Besitzer und Betreiber des «Adlers», den Begriff Altersheim, sträuben sich ihm die Nackenhaare. Der zwar sorgenfreie, jedoch weitgehend fremdbestimmte Alltag seiner Schwiegergrossmutter in einer eben solchen Institution hat ihn nachhaltig geprägt. Der Autonomieverlust, die wachsenden Einschränkungen, die fehlenden Perspektiven in einer Zwangsgemeinschaft abseits des pulsierenden gesellschaftlichen Lebens – Mettler weiss: «So stelle ich mir meinen eigenen Lebensabend nicht vor.»

Ähnlich wie er denken viele. Davon ist der initiative Gastronom überzeugt. Nur sei das Angebot an Alternativen, die älteren Menschen ein selbstbestimmtes Leben in den eigenen vier Wänden auch dann ermöglichen, wenn sie Unterstützung brauchen oder wollen, nach wie vor bescheiden.

Der zweite Anlauf

Marcel Mettler sitzt auf der Terrasse seines Landgasthofs am Fusse des Zuckenrieter Schlossbergs, den er seit 23 Jahren gemeinsam mit seiner Frau Rosemarie betreibt. Noch stehen die erfahrenen Gastgeber fest im Berufsleben, sind und fühlen sich jung genug, um nochmals ein Projekt anzupacken. Ein Projekt, das bereits im Jahr 2017 spruchreif, aber nicht realisiert worden war: ein «Landhotel» mit 14 altersgerechten Wohneinheiten sowie der Möglichkeit, Serviceleistungen (Wäscheservice, Reinigung, Verpflegung) des «Adlers» in Anspruch zu nehmen. Gescheitert war die Ausführung damals an einer Einsprache, deren Erledigung die Mettlers soviel Zeit, Nerven und Geld gekostet hatte, dass letztlich trotz Baubewilligung die Motivation zum Weitermachen fehlte.

Hinsichtlich des zweiten Anlaufs ist Marcel Mettler zuversichtlich. «Im optimalen Fall», sagt er, «sind die Wohnungen im Oktober 2021 bezugsbereit.»

14 Wohneinheiten und eine Tiefgarage

Gebaut wird das Mehrfamilienhaus mit Tiefgarage auf der Westseite des heutigen Parkplatzareals. Im dreigeschossigen Gebäudekomplex entstehen, nebst Aufenthaltsbereichen und einer Lounge mit Getränkeautomat und Zeitschriften-«Kiosk», 14 Wohneinheiten: drei Dreieinhalb-, fünf Zweieinhalb-Zimmer-Wohnungen, zwei Studios sowie drei Hotelzimmer mit grosszügigen Grundrissen und nach Westen ausgerichteten Balkonen. Die Sechseinhalb-Zimmer-Dachwohnungen möchten die Mettlers dereinst selber bewohnen.

Marcel und Rosemarie Mettler betreiben den «Adler» seit 23 Jahren. Jetzt gleisen sie die langfristige Zukunft ihres Unternehmens auf. Bild: Andrea Häusler

Noch lebt das Paar in einem Einfamilienhaus in der unmittelbaren Nachbarschaft des «Adler». In nicht allzu ferner Zukunft jedoch wird der Rückzug aus dem Geschäftsleben ein Thema werden. Die Chancen, dass der Betrieb, der mit seinem Cordon-bleu-Spezialitätenkonzept über die Region hinaus bekannt geworden ist, einen Cateringservice anbietet und im Untergeschoss traditionell Zimmerleute auf der Walz beherbergt, in der Familie bleibt, stehen ausgesprochen gut. Immerhin haben alle drei Kinder mindestens eine Ausbildung im Gastronomiebereich absolviert.

Volles Haus nach dem Lockdown

Der Generationenwechsel ist denn auch ein weiterer Aspekt, mit dem die Mettlers den Bau des «Landhotels» begründen. Marcel Mettler konkretisiert:

«Mit dem Neubau erreicht unser Betrieb eine Grösse, die künftig zwei Familien eine Existenz sichern kann.»

Es ist Mittag geworden, die Gaststube gut gefüllt. «Seit dem Ende des Lockdowns läuft es wie verrückt», sagt Marcel Mettler. Dass sein Betrieb die Krise so gut überstanden hat, schreibt er auch der Anpassung des Unternehmens im Jahre 2017 zu. «Back to the Roots» nennt er das Konzept, dass eine Reorganisation des Caterings und letztlich eine Reduktion des Personalbestands von 47 auf 35 Mitarbeitende gebracht hatte. Der Pandemie vermag er trotz finanzieller Einbussen auch Positives abgewinnen: «Die Massnahmen haben neue Erkenntnisse gebracht. Die Distanzen zwischen den Tischen und die Sonnen-/Windschutzsegel auf der Terrasse zu Gunsten der Privatsphäre der Gäste, wollen wir nach Möglichkeit beibehalten.»

Nach wie vor genügend Parkplätze

Während der Bauzeit des «Landhotel Adler» bleibt der Landgasthof offen. Gewisse Einschränkungen müssten die Gäste selbstverständlich in Kauf nehmen, gibt Marcel Mettler unumwunden zu. Auf diese werde allerdings bereits bei der Reservation hingewiesen.

Das Parkieren wird trotz des Baustellenbetriebs jederzeit möglich bleiben. «Wir dürfen abends die Parkplätze der Schauri & Holenstein AG, der Bäckerei Näf oder der Kirche/Schule benützen.» Nach Fertigstellung des Projekts, das auch eine Aussenraum- und Parkplatzneugestaltung umfasst, werden den Gästen zwar weniger Autoabstellplätze zur Verfügung stehen, aber weiterhin mehr als vorgeschrieben.