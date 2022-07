VIRUS Auswertung des Bundes zeigt: Nur wenige Coronaviren im Wiler Abwasser Laut einer Erhebung des Bundesamtes für Gesundheit muss in der Kläranlage Freudenau in Wil nur eine tiefe Anzahl Viren gefiltert werden. Etwas anders sieht es in Flawil aus.

Bei der Reinigung des Abwassers wird seit diesem Jahr regelmässig der Anteil an Coronaviren gemessen. Bild: Dominik Wunderli

Die Erhebung der Coronazahlen ist anspruchsvoll. Längst nicht jede und jeder lässt sich bei einem Verdachtsfall auf Covid testen. Dementsprechend ist von einer hohen Dunkelziffer auszugehen.

Doch es gibt noch einen anderen Indikator: das Abwasser. Das nationale Abwassermonitoring des Bundes und des Fürstentums Liechtenstein erfasst seit Januar 2022 in regelmässigen Zeitabständen die Last des Coronavirus im Abwasser. Dabei werden Wasserproben entnommen und untersucht. Aus dem Einzugsgebiet dieser Zeitung speisen die Kläranlage Freudenau in Wil und die Abwasserreinigungsanlage (ARA) Oberglatt in Flawil die entsprechenden Datenbanken.

Zahlen sind Anfang Juli gestiegen

Um die Werte vergleichen zu können, wird die relative Virenlast herbeigezogen. Dabei handelt es sich um den Anteil der gemessenen Viren bezogen auf den jemals gemessenen Höchstwert. Laut dem aktuellsten Stand beträgt diese relative Virenlast bei der ARA Freudenau gerade einmal 5,9 Prozent. Schon seit geraumer Zeit bewegen sich die gemessenen Zahlen auf tiefem Niveau. Zu ergänzen ist, dass die Wiler Daten letztmals am 3. Juli aktualisiert worden sind.

Etwas höher ist der aktuellste Wert bei der ARA Oberglatt in Flawil, wo die relative Virenlast 22,5 Prozent beträgt. In den ersten Tagen des Julis sind die Zahlen deutlich angestiegen. Der aktuellste Flawiler Messwert datiert vom 10. Juli.