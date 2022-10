Vierbeiner «In Deutschland sind Tiertafeln sehr verbreitet»: Marleen Alix will in Uzwil oder Niederuzwil ihre Tiertafel «die Fütterbar» wieder eröffnen Die Nachfrage für Tiertafeln sei auch in der Region Uzwil sehr gefragt. Vor allem ältere Leute würden sich über die Unterstützung freuen.

Das sind die Katzen von Marleen Alix. Bild: PD

Seit viereinhalb Jahren führt Marleen Alix ehrenamtlich eine Tiertafel in Herisau. Am 26. Oktober wird diese zum letzten Mal geöffnet. Der Grund dafür sei ihr Umzug nach Bichwil. Sie möchte dort nicht nur wohnen, sondern wolle auch ihre Tiertafel «die Fütterbar» in die Nähe, nach Uzwil oder Niederuzwil, zügeln. Dafür sei sie auf der Suche nach einem Raum, einer Scheune oder einer Garage, welche sie für kleines Geld mieten könnte. Doch was ist eine Tiertafel?

Tiertafeln helfen armutsbetroffenen Tierbesitzern, welche nicht genug Geld für Futter oder Spielzeug für ihre Haustiere haben. Das ist vergleichbar mit dem Verein «Tischlein deck dich». Die Organisation rettet Lebensmittel vor der Vernichtung und verteilt sie an armutsbetroffene Menschen in der ganzen Schweiz und im Fürstentum Liechtenstein.

Der Grund für die Eröffnung einer Tiertafel sei die eigene finanzielle Situation. «Ich beziehe Invalidenversicherung und mein Mann ist Alleinverdiener. Wir müssen schauen, wie wir über die Runden kommen», sagt die Tiertafelbesitzerin. Anspruch auf Leistungen der IV haben Versicherte, die wegen einer gesundheitlichen Beeinträchtigung in ihrer Erwerbstätigkeit teilweise oder ganz eingeschränkt sind. Zudem habe sie selbst auch Haustiere. «Wir haben einen Hund und fünf Katzen.»

Ein weiterer Grund sei die grosse Nachfrage und das kleine Angebot in der Schweiz. In Deutschland seien Tiertafeln sehr viel mehr verbreitet.

Marleen Alix will die Tiertafel «die Fütterbar» in Uzwil oder Niederuzwil wieder eröffnen. Bild: PD

Auf freiwillige Zuwendungen angewiesen

Normalerweise werde eine Tiertafel im Hintergrund vom Tierschutz unterstützt. «Die Fütterbar ist jedoch privat geführt», sagt Alix. Sie erhalte aber Spenden: Neben Spenden vom Zoo Shop in Gossau und Spenden des Tierschutzes, erhalte sie auch Privatspenden. «Das hat bis anhin gut funktioniert.»

Auch in Niederuzwil sei eine grosse Nachfrage vorhanden. Bei einem Gespräch mit einer Kollegin aus Niederuzwil und deren Nachbarn, erfuhr sie, dass viele Hundebesitzer, sich über eine Tiertafel sehr freuen würden. Vor allem ältere Leute seien darauf angewiesen. Oftmals sei das Haustier die einzige Aufgabe, an welcher Rentnerinnen und Rentner festhalten.

«Jedoch kostet ein Hundefuttersack von zwölf Kilogramm 80 Franken.»

Dies sei für die meisten viel zu teuer.

Ein Nachweis wird verlangt

Von der Tiertafel «die Fütterbar» profitieren dürften nur solche Leute, die IV beziehen, Sozialhilfe brauchen, arbeitslos sind oder eine niedrige Rente bekommen. Für die Kontrolle müssen die jeweiligen Personen eine Kopie von ihren Papieren mitbringen. «Einen Nachweis müssen sie abgeben, sonst könnte ja jeder kommen», erklärt Marleen Alix.