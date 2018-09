Vielfalt zum Kundenerlebnis machen

In einem Jahr wird in Züberwangen die Gewerbeausstellung Z 19 des Gewerbevereins Zuzwil (GVW) eröffnet. Nur: Machen Veranstaltungen dieser Art noch Sinn? Mehr denn je, glauben Diana Kreis und Reto Broger vom OK. Der Erfolg bei der Ausstellergewinnung gibt ihnen recht.