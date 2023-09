KOMMENTAR Zu viele und gravierende Fehler: Die E-City-App ist ein Fiasko für den Wiler Stadtrat Absolute Basics eines Rechtsstaates hat die Wiler Stadtführung laut einem juristischen Gutachten missachtet. Der Imageverlust ist gross und es muss genauer hingeschaut werden. Eine Parlamentarische Untersuchungskommission (PUK) ist angezeigt. Simon Dudle Drucken Teilen

Die E-City-App hätte die Vorzüge der Stadt Wil aufzeigen sollen. Eingetreten ist das Gegenteil. Bild: Sabrina Manser

Es sind glasklare Worte im juristischen Gutachten zur E-City-App. Von «eindeutigen Rechtsverletzungen durch den Stadtpräsidenten und den Stadtrat» ist die Rede. Es seien «Ausgaben ohne hinreichenden Kredite» getätigt worden. Finanzrechtliche und verwaltungsrechtliche Vorgaben wurden demnach ignoriert. Und weiter irritierend: Rechtsfragen hätten für das Vorgehen des Stadtpräsidenten und des Stadtrates eine untergeordnete Rolle gespielt.

Der Bericht wirft mehr als nur ein schlechtes Licht auf die Wiler Stadtführung. Vor allem, weil absolute Basics eines Rechtsstaates missachtet worden sind. Es geht aber auch um die Selbstverständlichkeit, mit welcher gehandelt wurde. Dass sich am Freitag zwar der Stadtrat in vielen Punkten entschuldigt hat, nicht aber explizit Stadtpräsident Hans Mäder, passt ins Bild. Seit Bekanntwerden der Causa E-City-App ist eine echte Entschuldigung des Stadtoberhaupts fast gänzlich ausgeblieben. Man wird dein Eindruck nicht los, Mäder glaube weiterhin, im Recht zu sein.

Müssen nun Köpfe rollen? Das wäre gemäss jetzigem Kenntnisstand ein zu hartes Verdikt. Denn am Ende des Tages kauft man Mäder und dem damals ziemlich neu zusammengesetzten Stadtrat ab, die Verfehlungen in Kauf genommen zu haben, um die Stadt in einem guten Licht zu präsentieren. Eingetreten ist freilich das Gegenteil.

Der Imageverlust ist gross und es wäre falsch, nun einfach zur Tagesordnung überzugehen. Die heisse Frage, wie viel die anderen Stadträte wussten, könnte mittels einer Parlamentarischen Untersuchungskommission (PUK) geklärt werden. Noch genauer hinzuschauen, lohnt sich hier auf alle Fälle.