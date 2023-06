Verwurzelt Der kürzlich verstorbene Bariton Kurt Widmer war auf den grossen Bühnen der Welt zu Hause – und fühlte sich seiner Wiler Herkunft stets verbunden Eigentlich wollte Kurt Widmer in der Altstadt seinen Lebensabend geniessen. Dazu kam es dann nicht. Trotzdem verband ihn lebenslang mehr mit der Äbtestadt, als man auf den ersten Blick meinen könnte.

Kurt Widmer bei einem Auftritt mit den Festival Strings Lucerne im August 2007. Bild: Georg Anderhub

Er verkörperte die Bescheidenheit. Der Bariton Kurt Widmer sprach zurückhaltend und mit Bedacht von seiner ungewöhnlichen Laufbahn als einer der wichtigsten Sänger der Schweiz. Das belegt eine Aufnahme des damaligen Wiler Lokalfernsehens von 1981, in der Widmer über sein Leben Auskunft gab: «Ich stelle mir vor, dereinst meinen Lebensabend in einem Haus der Altstadt zu verbringen, wenn ich mehr Zeit haben werde als heute», sagt er.

Der Sänger Kurt Widmer war zu jenem Zeitpunkt 41 Jahre alt und stand mitten im Leben. Der Lebensabend in Wil war ihm nicht mehr vergönnt; er ist kürzlich mit 82 in Basel verstorben, wo er die letzten 50 Jahre verbracht hatte. Aber seiner Herkunft fühlte er sich stets verbunden – auch auf den Höhepunkten seiner ungewöhnlichen Karriere in den wichtigsten Konzerthäusern der Welt.

Zuerst etwas Rechtes lernen

Widmer wuchs an der Sonnenhofstrasse auf. Sein Vater war Mechaniker, seine Mutter Schneiderin; die Familie fühlte sich der ernsten Musik nicht zwingend verbunden. Doch sie liess dem jungen Kurt die Freiheit, seinen erfolgreichen Weg einzuschlagen. Widmer wollte stets seine Stimme zum Beruf machen.

Sein Vater hielt ihn jedoch bei allem Verständnis für die musikalischen Ambitionen dazu an, «zuerst etwas Rechtes zu lernen». So besuchte Widmer das Lehrerseminar in Rorschach: «Das hatte mir nicht gepasst, aber jetzt bin ich froh darum», sagte er im Gespräch mit dem Lokalfernsehen Wil. Tatsächlich arbeitete er eine Weile als Primarlehrer in Bronschhofen und besuchte gleichzeitig das Konservatorium Zürich, wo er Gesang studierte.

Seine ersten musikalischen Impulse hatte Kurt Widmer allerdings in Wil gefunden – beim Tonhalle-Orchester oder in Kammermusik-Ensembles. Selbst seinen ersten Bühnenauftritt erlebte Widmer in Wil, als die Theatergesellschaft 1963 in der Tonhalle das musikalische Lustspiel «Im Schwarzen Hecht» aufführte und Widmer als 23-Jähriger den Part eines Fischerjungen sang.

Die Traditionen nicht vergessen

In späteren Jahren sind seine Wiler Auftritte seltener geworden. Dennoch hatte Kurt Widmer seine Wurzeln nie vergessen, wie Stadtführer Ruedi Schär sagt. Er kannte Widmer seit seiner Jugend und hat seither mit ihm und seiner Frau Ursula stets engen Kontakt gehalten: «Wann immer Kurt in der Gegend war, hat er sich gemeldet, um seine alten Freunde zu einem Café oder Bier im Restaurant Central zu treffen», sagt Ruedi Schär, «und um über Vergangenes zu reden».

So sei die ehemalige Hofgesellschaft wichtig für ihn gewesen, in der kulturelle und politische Persönlichkeiten verkehrten, der Künstler Hermann Breitenmoser gehörte dazu oder der Musiker Ernst Wild. Die Hofgesellschaft prägte in den 1960ern das kulturelle Leben in der Stadt. Von «wohlanständigen Spinnern» sprach Widmer gerne. Er wollte damit sagen, dass in der Hofgesellschaft der damalige gesellschaftliche Aufbruch angekommen war, ohne dass die Traditionen vergessen gingen. Nun ist Kurt Widmer gegangen, aber die Erinnerungen an ihn bleiben in Wil stets präsent: Sie hat ihm 2007 den Kulturpreis verliehen.