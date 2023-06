Verwelkte Blumen Kaum etwas blüht an der Oberen Bahnhofstrasse – die Stadtgärtnerei setzt den Fokus auf Vitalität und Biodiversität Die Obere Bahnhofstrasse wird derzeit von verwelkenden Narzissen geprägt. Das sei Teil des Bepflanzungskonzepts, erklärt Stadtgärtner Roman Nyffenegger. Bald soll es wieder blühen.

Wil, Mai 2023: Kaum etwas blüht, verwelkte Narzissen dominieren das Bild. Das gehört bei der naturnahen Bepflanzung der Stadtgärtnerei dazu. Bild: Jochen Tempelmann

Im Frühling blüht die Obere Bahnhofstrasse auf. Unter den Bäumen, die die Wiler Einkaufsmeile säumen, blühen weisse und gelbe Narzissen. Mittlerweile hängen nur noch braune Reste an den Stängeln. Abgesehen davon dominiert Grün. Das ist zwar nach den intensiven Regenfällen immerhin satt – von Blütenpracht kann aber keine Rede sein.

Roman Nyffenegger, Leiter der Stadtgärtnerei, stört das wenig. Im Gegenteil: Er beurteilt das neue Bepflanzungskonzept, das die Stadtgärtnerei seit 2018 an der Einkaufsstrasse verfolgt, als Erfolg. Im Gespräch erklärt er, was die Stadtgärtnerei dabei alles berücksichtigen muss.

Alles für das Wohl der Bäume

Bei der Bepflanzung der Einkaufsstrasse hätten die Bäume oberste Priorität, sagt Nyffenegger: «Die Bäume spielen als Schattenspender und für die Abkühlung des lokalen Klimas eine wichtige Rolle.» Früher standen sie in Kiesbetten. Eine einfache Lösung, aber karger als selbst verwelkendes Grün. «Die Unterbepflanzung soll die Beete optisch aufwerten, aber sie muss auch im Einklang mit dem Baum stehen.»

Vor fünf Jahren hat die Stadtgärtnerei damit begonnen, die Beete unter diesen Gesichtspunkten zu begrünen, 2018 mit einigen Versuchsbeeten, seit 2020 durchgehend. Damit die Bepflanzung das Wachstum der Bäume unterstützt, muss sie einerseits den Boden bedecken, damit das Wasser im Boden möglichst langsam verdunstet. Andererseits darf sie den Bäumen die Nährstoffe nicht streitig machen. Aus dieser Perspektive sei die Bepflanzung ein Erfolg, sagt Nyffenegger:

«Wir konnten feststellen, dass die Bäume ihr Laub heute länger behalten und somit vitaler sind.»

Die Narzissen, die derzeit verwelken, passen bestens ins Konzept. «Sie sind keine Konkurrenzpflanzen und blühen früh im Jahr», sagt der Stadtgärtner. Und sie sind mehrjährig. Denn auch der Aufwand für die Bepflanzung fliesst in die Planung mit ein. Für die zahlreichen Beete an der Oberen Bahnhofstrasse müssen die Pflanzen wenig anspruchsvoll sein. Wechselrabatten erfordern viel Arbeit – giessen, jäten, zurückschneiden, neu bepflanzen. «Wir wollten Pflanzen setzen, die gut gedeihen, wenn man sie sich selbst überlässt.»

Wenig Blüten, viel Grün. Dafür ist es pflegeleicht und tut Flora und Fauna gut. Bild: Jochen Tempelmann

Auch das erfüllen die Narzissen. Als Zwiebelpflanzen sind sie mehrjährig. Nach der Blüte verwelkt das Blattwerk, die Energie fliesst zurück in die Zwiebeln. Damit die Zwiebeln im nächsten Jahr wieder schön austreiben, dürfen sie also nach der Blüte nicht zurückgeschnitten werden. Dafür wurzeln sie so tief, dass die Beete nur selten bewässert werden müssen.

Städtisches Grün für eine gesunde Natur

Im Konzept berücksichtigt die Stadtgärtnerei auch die Biodiversität. Damit kommt sie einer Motion des Stadtparlaments von 2019 nach. Die Stadt solle die Biodiversität fördern und schützen, heisst es dort. Auch das berücksichtigen die Gärtner mit ihrer naturnahen Bepflanzung: Narzissen wie auch die anderen Blumen in den Beeten sind hier heimisch. Ihr Nektar dient heimischen Insekten als Nahrung. Nyffenegger sagt:

«Wenn für die Flora und Fauna eine schönere Heimat entsteht, ist das auch positiv für den Menschen.»

Und die Menschen haben selbst ebenfalls einen Einfluss auf die Bepflanzung. Die fast ebenerdigen Beete werden vom geschäftigen Treiben in Mitleidenschaft gezogen. Auch diesbezüglich habe sich die Bepflanzung bewährt, sagt Roman Nyffenegger: «Die Bepflanzung ist so widerstandsfähig, dass sie sich gut erholt. Schäden lassen sich mit wenig Aufwand ausmerzen.»

Für die Biodiversität der Umgebung und die Vitalität der Bäume sei das derzeitige Bepflanzungskonzept eine wichtige Massnahme gewesen, findet Nyffenegger. Das sticht nur weniger ins Auge als die geringere Blütendichte. «Manche freuen sich weniger, andere mehr. Das liegt im Auge des Betrachters.» Der Stadtgärtner verspricht, dass es bald wieder bunter wird in den Beeten: Wer genau hinschaut, findet inzwischen einige lila Storchschnäbel – die naturnahen Verwandten der gezüchteten Geranien. Bis September soll an der Oberen Bahnhofstrasse immer etwas blühen.