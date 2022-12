Versorgung Brand einer Wiler Trafostation: 350 Personen waren vom Ausfall der Kommunikationsdienste der Thurcom betroffen Im Osten der Stadt Wil ist es am Mittwoch zu einem Trafobrand gekommen. Mehrere Haushalte waren den ganzen Tag ohne Strom. Die Technischen Betriebe Wil haben wegen des Totalausfalls nun eine mobile Trafostation installiert.

Die Trafostation an der Neulandenstrasse geriet am Mittwoch in Brand. Bild: Sabrina Manser

60 Haushalte im Osten Wils waren am Mittwoch während zwölf Stunden ohne Strom. In einer Trafostation an der Neulandenstrasse war es zu einem Brand gekommen. Dieser konnte gelöscht werden und es gab keine Verletzten. In mehreren Quartieren kam es jedoch zu Stromausfällen. Bei den meisten Haushalten konnte die Stromversorgung nach zweieinhalb Stunden mit einer Umschaltung wieder hergestellt werden. 20 Liegenschaften in der direkten Umgebung des Brandes mussten länger warten.

Am Donnerstagnachmittag kam es aufgrund weiterer Arbeiten zeitweise erneut zu kurzen Stromunterbrüchen. Die Technischen Betriebe Wil (TBW) haben wegen des Totalausfalls der Trafostation eine mobile Trafostation installiert und provisorisch an die Hauszuleitungen angeschlossen. Der Einsatz der mobilen Trafostation dürfte mehrere Monate dauern, sagt Andreas Gnos, Leiter Netz und Technik. Die Notstromaggregate habe man nun ausser Betrieb genommen.

Die Arbeiten waren aufwendig

Die vollständige Wiederherstellung des Stroms dauerte am Mittwoch bis 18.15 Uhr. «Der Zeitaufwand war immens», sagt Gnos. Bei den 20 Liegenschaften, die direkt von der abgebrannten Trafostation versorgt werden, habe man provisorische Leitungen und eine Verteilkabine installieren müssen. Alles sei verbrannt gewesen. Man habe zuerst die Trafostation spannungsfrei geschaltet und den Brand gelöscht. Dann hätten die TBW auf den Abschluss der kriminaldienstlichen Ermittlungen warten müssen. Erst dann habe man die Massnahmen zur Versorgung der betroffenen Liegenschaften mit Strom umsetzen können, sagt Gnos weiter.

Vom längeren Stromausfall betroffen war auch Martin Schärer. Den ganzen Tag habe er im Dunkeln sitzen müssen, da er die Rollläden nicht rauf lassen konnte, sagte er in einem Beitrag von TVO. Den Tee braute er sich über dem Kaminfeuer. Schärer sagte zu seiner Situation: «Es ist lästig, aber machbar.»

350 Kunden vom Ausfall der Kommunikationsdienste betroffen

Von Auswirkungen betroffen ist auch Ruedi Schär. Er wohnt an der Ecke Konstanzerstrasse/Ulrich-Rösch-Strasse, unweit der Trafostation, die in Brand geraten ist. Bei Schär fiel der Strom nur eine Stunde aus. Aber: «Bei uns funktioniert die Internet-, Telefon- und Fernsehverbindung noch immer nicht», sagt er am Donnerstagnachmittag. Die Verbindung sei nun eineinhalb Tage tot. Am meisten fehlt Schär das Internet. «Ich kann gar nicht richtig am Computer arbeiten», sagt er. Der Hotspot vom Handy reiche zum Arbeiten nur bedingt.

Wie die TBW bereits am Mittwoch mitgeteilt haben, seien die Instandstellungsarbeiten äusserst zeitintensiv und aufwendig. Die Schadensstelle müsse zuerst freigeräumt werden, sagt der Leiter Netz und Technik. Die verschmolzenen Kabel hätten freigelegt und zurückgezogen werden müssen. Anschliessend habe man neue Kabel nachgezogen und provisorisch verarbeitet, so Gnos. Am Mittwochmorgen waren 350 Kundinnen und Kunden vom Ausfall betroffen. Am Donnerstagnachmittag waren es noch rund zehn.

Am Donnerstag waren die Arbeiten noch voll im Gange. Bild: Sabrina Manser

Kein Zusammenhang zwischen den drei Stromausfällen

In den letzten eineinhalb Jahren kam es im Osten der Stadt Wil gleich zu drei Stromausfällen. Die Fälle hängen aber nicht zusammen. Im Juni 2021 wurde die Trafostation an der Ulrich-Rösch-Strasse geflutet. Das sei ein ganz anderer Fall gewesen als jener vom Mittwoch, so Gnos. Im Juni 2022 wurden Versorgungsleitungen an der Unteren Bahnhofstrasse bei Bauarbeiten durchtrennt. Auch dort bestehe kein Zusammenhang mit dem neusten Fall. Gnos sagt: «Die TBW führen jährlich Unterhaltsarbeiten an den Werksanlagen durch und erneuern das Leitungsnetz sukzessive. Periodisch werden Risikoanalysen erstellt.»

Zur Brandursache bei der Trafostation Neulanden gibt es noch keine weiteren Informationen. Wie die Kantonspolizei St.Gallen auf Anfrage mitteilt, laufen die Ermittlungen noch.