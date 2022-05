Versammlung «Was ist unser Zweck?»: Der Verein Wil Tourismus steckt noch immer in der Findungsphase – jetzt muss auch das Präsidium neu besetzt werden An der Versammlung des Vereins Wil Tourismus wurde nicht nur der Wiler Botschafter ernannt, der Verein diskutierte auch über eine allfällige Namensänderung. Zudem gab der Präsident, Walter Dönni, seinen Rücktritt bekannt.

Am Montagabend fand im Hof zu Wil die Hauptversammlung des Vereins Wil Tourismus statt. Bild: Sabrina Manser

Der Verein Wil Tourismus scheint etwas festzustecken. Schon vor drei Jahren, an der letzten Hauptversammlung, wurde eine allfällige Namensänderung diskutiert. Auch an der Versammlung am Montagabend stellte sich die gleiche Frage: Muss der Name des Vereins überdacht werden?

Der Verein hat keine klassische Aufgabe mehr im Bereich Tourismus. Früher führte er im Auftrag der Stadt das Infocenter für Touristen. Doch nach einem Konflikt zwischen Stadt und Verein übernahm die Stadt Wil dies im Jahr 2016 selbst.

Walter Dönni, Präsident Wil Tourismus. Bild: Sabrina Manser

«Wir erhalten oft Anfragen im Bereich Tourismus. Für Aussenstehende ist nicht klar, dass wir die Aufgaben vom Tourismusbüro nicht mehr wahrnehmen», sagt Walter Dönni, Präsident des Vereins Wil Tourismus. Deshalb werde die Frage nach einer Namensänderung wieder aufgegriffen.

Die Mitglieder des Vereins hielten sich bei dieser Diskussion zurück. Erst als es darum ging, ob man mit einem Pflasterstein den Hof zu Wil finanziell unterstützen will, wurden Fragen zur Namensänderung gestellt.

«Was, wenn wir in ein paar Jahren gar nicht mehr so heissen und unseren Namen aber in den Stein eingravieren lassen?»

Die Mitglieder kamen zum Schluss, dass es nicht verkehrt sei, über einen neuen Namen nachzudenken. Aber es eile nicht. Den zwei Pflastersteinen für den Hof zu Wil für 2000 Franken stimmten die Mitglieder zu.

Neue Ideen gesammelt

Dennoch zeigt auch eine Frage aus dem Publikum, dass der Verein noch immer in einer Findungsphase steckt. «Wenn das Wort Tourismus nicht mehr in unserem Vereinsnamen steht: Was ist dann unser Zweck?»

Walter Dönni zählt auf: Der Verein möchte für die Wiler Bevölkerung Anlässe veranstalten, Traditionen möchte man erhalten und auch von aussen soll die Stadt attraktiv sein. Der Vereinspräsident sagt:

«Die Stadt Wil soll als lebenswert und lebendig wahrgenommen werden.»

Und weiter: «Mit einem neuen Namen muss allenfalls auch der Zweck neu definiert werden.» Neue Ideen für den Verein seien da. Denn wie an der letzten Versammlung angekündigt, hätten in den vergangenen drei Jahren Überlegungen stattgefunden. «Die Ideen sind aber wegen der Pandemie noch in den Schubladen.»

Zudem habe man sich im vergangenen Jahr mit dem Stadtrat getroffen. Man könne sich auch vorstellen, mit anderen Vereinen in einzelnen Projekten zusammenzuarbeiten und Synergien zu nutzen, so Dönni.

Der Vereinspräsident tritt zurück

Was in diesem Jahr feststeht, sind die Anlässe, welche der Verein organisiert: die Sommerserenaden, die Verleihung des Prix Casa und das zweite Turmfest. Zudem wird die Panoramakamera auf dem Wiler Turm ersetzt. Nebst der Weiterentwicklung von neuen Ideen steht eine weitere Aufgabe bevor: Vorstandsmitglieder suchen.

Die Kassiererin ist im vergangenen Jahr zurückgetreten. Nicht nur das. Der Vereinspräsident gab am Montagabend seinen Rücktritt bekannt. Noch bis zur nächsten Versammlung werde er sich für den Verein einsetzen. Dönni sagt: «Es ist zu beruflichen Veränderungen gekommen. Ich könnte die Aufgaben als Vereinspräsident nicht mehr seriös ausführen, das möchte ich nicht.» Er wolle den Verein in gute Hände geben.