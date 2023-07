Versammlung Frauenfeld als Vorbild für Wil? IG Kultur diskutiert Werbemittel für bessere Sichtbarkeit des Kulturlebens Frauenfeld könnte ein Vorbild für Wil sein – meint die IG Kultur. Zumindest, was die öffentliche Kommunikation in Sachen Kulturveranstaltungen anbelangt. Eine reine Online-Agenda reiche nicht. Vielmehr sollte man auch auf einen öffentlichen gemeinsamen Aushang und Print setzen.

Im Baronenhaus in der Wiler Altstadt, in dem sich die IG Kultur getroffen hat, findet sich passenderweise auch das Chäller-Theater. Bild: Larissa Flammer

An der Mitgliederversammlung die IG Kultur, die am Montagabend im Baronenhaus in Wil stattfand, entspann sich eine intensive Diskussion: Mit welchen Mitteln könnte Wil den hiesigen Kulturveranstaltern und -vereinen zu einem besseren gemeinsamen Auftritt verhelfen? Der Vorstand der IG Kultur blickte für eine mögliche Antwort in den Thurgau.

Denn in Frauenfeld haben sich in den letzten Jahren die monatlichen Aushänge in Form von Plakaten bewährt. Darauf sind alle der Stadt gemeldeten Kulturveranstaltungen gesammelt aufgelistet. Diese öffentlichen Kalender seien bei der Frauenfelder Bevölkerung auf grosse Akzeptanz gestossen, da sie unkompliziert «im Vorbeigehen» allerlei verschiedene Informationen vermitteln. Und zwar nicht nur den Einheimischen, sondern auch Leuten, die sich als Touristen und Tagesausflügler in der Stadt aufhalten.

Nicht teuer, aber wertvoll

Gerade im Hinblick darauf, dass in Wil die nächsten Jahre einige Aufwertungen von lokalen, kulturellen «Leuchttürmen» anstehen, sei ein solches Instrument «sicher nicht sehr teuer, dafür aber sehr wertvoll», wie es ein IG-Mitglied in der Diskussion zusammenfasste.

Auch könnte man sich überlegen, ob man – wie es das schon früher einmal gab – ein Büchlein herausgeben wolle, lautete ein weiterer Vorschlag. Ein Büchlein, das Vereins- und sonstige Wiler Anlässe im handlichen Format beispielsweise im städtischen Info-Center, in Hotels und Gastrobetrieben, aber auch in ständigen Kulturlokalen wie der Tonhalle oder dem Gare de Lion aufliegen könnte. Der Vorstand der IG Kultur wurde von den Mitgliedern beauftragt, bezüglich dieser Ideen bei der städtischen Fachstelle Kultur vorstellig zu werden.

Grosser Dank an Erwin Böhi

Eine Änderung gab es im Vorstand. Der langjährige Vizepräsident und ehemalige SVP-Stadtparlamentarier und -Kantonsrat Erwin Böhi hat sich nach dem Rückzug aus der aktiven Politik auch von der IG Kultur verabschiedet. Es seien immer spannende Diskussionen mit Erwin Böhi gewesen, sagte IG-Kultur-Präsident Sebastian Koller. Er bedauere es sehr, dass Böhi nicht weitermache. Er könne jedoch den Rücktritt verstehen.

Sebastian Koller hielt eine Laudatio auf den abtretenden Vizepräsidenten Erwin Böhi. Bild: Christof Lampart

Denn schliesslich habe Böhi im Jahr 2019 das Vizepräsidium der IG Kultur angetreten, um etwas in der Wiler Kultur politisch zu bewegen – und diese Motivation falle nun weg, sagte Koller weiter. Die Wiler Kulturlandschaft habe Böhi viel zu verdanken, denn «es war sicher seinem politischen Geschick zu verdanken, dass die SVP-Fraktion zu grossen Teilen auch für den ‹Turm› stimmte».

Da für Erwin Böhi kein Ersatz gefunden werden konnte, reduziert sich nun der Vorstand der IG Kultur auf vier Personen. Sebastian Koller (Präsident), Luc Kauf (Kassier), Jürgen Knopp und Mirco Calabrese wurden einstimmig für ein weiteres Jahr im Amt bestätigt. Einen Wechsel gab es auch im Revisorenamt: Für Susanne Kasper, welche seit der Vereinsgründung als Revisorin amtete und nun zurückgetreten ist, wurde neu Claudia Rüegsegger gewählt.