Versammlung «Alpwirtschaft hat noch immer einen grossen Stellenwert»: Alpwirtschaftlicher Verein Toggenburg kann endlich das 50-jährige Jubiläum feiern Der Alpwirtschaftliche Verein Toggenburg kann nach der Zwangspause endlich sein 50-Jahr-Jubiläum feiern. Seit der Gründung hat sich einiges verändert.

Die beiden langjährigen Älpler Georg Bösch (links) und Paul Länzlinger wurden an der Versammlung des alpwirtschaftlichen Vereins Toggenburg im Gasthaus Ochsen in Neu St.Johann geehrt. Bild: Adi Lippuner

Als eigentlicher Initiant zur Gründung des Alpwirtschaftlichen Vereins Toggenburg wird Kantonsrat Johann Georg Bösch aus Ebnat-Kappel bezeichnet. Er habe sich als Präsident der Bauernpolitischen Vereinigung Toggenburg zusammen mit den Vorstandskollegen oft mit alpwirtschaftlichen Anliegen auseinandergesetzt. Johann Georg Bösch nannte die Alpen «unsere Kolonien, die zu erhalten und zu modernisieren unsere Pflicht ist». So konnte der Verein am 17. April 1969 gegründet und ein Jahr später die erste Hauptversammlung durchgeführt werden.

Nun nach zwei Jahren Zwangspause kann der Alpwirtschaftliche Verein Toggenburg sein 50-Jahr-Jubiläum feiern. In der Jubiläumsschrift ist zu lesen, dass im Mai 1970 in Wattwil die Delegiertenversammlung des Schweizerischen Alpwirtschaftlichen Verbands (SAV) stattfand. Dazu der heute amtierende Präsident Nationalrat Erich von Siebenthal: «Die Mitglieder des SAV sind immer gerne zu Veranstaltungen und Wanderungen ins Toggenburg gekommen und auch heute werde die dadurch entstandene, langjährige Freundschaft gepflegt. Die Älplerinnen und Älpler im Toggenburg erfüllen unverzichtbare Aufgaben, die grossen Respekt verdienen.»

Der «Sonnen»-Saal in Krummenau ist bei der Versammlung im Jahr 2020, dem eigentlichen Jubiläumsjahr, ist bis auf den letzten Platz besetzt. Bild: Adi Lippuner

Aufatmen nach der Zwangspause

Für den amtierenden Präsidenten des Alpwirtschaftlichen Vereins Toggenburg ist die Erleichterung gross: «Zweimal mussten wir unseren geplanten Jubiläumsabend verschieben, nun freuen wir uns auf unser Fest vom 17. Juli.» Mit Thomas Bohl aus Stein SG steht der fünfte Präsident an der Spitze des Vereins. Als erster führte Max Amann, Alt St.Johann-Starkenbach, den am 17. April 1969 gegründeten Verein bis 1985. Er wird als «Älpler von altem Schrot und Korn, dazu weitsichtig und mit Durchschlagskraft versehen» bezeichnet.

Ihm folgte von 1985 bis 1995 Gründungsmitglied Hans Huser, Nüsslisbühl, Ennetbühl. Auch er war ein aktiver Älpler auf dem Bergli und auf der Lütisalp. Dazu erfolgreicher Braunviehzüchter und Pionier beim Einsatz der ersten Brown-Suisse-Stiere. Christian Lusti, Afrüti, Ennetbühl, übernahm 1995 das Präsidium, nachdem er dem Verein seit 1988 als Kassier diente. Leider war ihm nur ein einziges Amtsjahr vergönnt, denn 1996 wurde er, bei einem tragischen Arbeitsunfall beim Holzen, mitten aus seinem aktiven Berufsleben gerissen.

Jakob Scherrer, Egg-Laad, Nesslau, übernahm 1996 das Präsidium. Der Braunviehzüchter und Älpler auf der Voralp Heumoos und der Hochalp Bächli-Wideralp führte den Verein während 21 Jahren. In seine Amtszeit fällt auch die Herausgabe des Buches «Alpen im Toggenburg» im Jahr 2011. 2017 wurde Thomas Bohl gewählt. Der Milchproduzent und Kälbermäster sömmert sein Vieh auf der Voralp Nesselfeld und auf der Hochalp Leser-Niederstock.

Alpidylle in der Laui, am Fusse des Wildhauser Schafbergs. Bild: Adi Lippuner

Sektionen in der Ostschweiz gesucht

Wie in der Jubiläumsschrift zu lesen ist, suchte der SAV nach Sektionen in der Ostschweiz. Die Toggenburger Älpler und Bauern gründeten daraufhin ihren Verein und traten dem SAV als Sektion bei, um ihre Anliegen auf nationaler Ebene zu vertreten. Bei seinem Blick zurück hält Thomas Bohl fest: «Vieles hat sich seit der Gründung verändert. Sowohl die Infrastruktur als auch die Bewirtschaftung auf den Alpen haben sich stetig verbessert. Auch in der heutigen Zeit hat die Alpwirtschaft im Toggenburg einen grossen Stellenwert. Sie ist die Grundlage für mehr Futterertrag auf dem Heimbetrieb.» Zudem verhindere die Pflege der Alpenlandschaft das Zuwachsen der Weiden.