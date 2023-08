Vernissage Das Wiler Silo, der Säntis oder die Lokremise bei Nacht: Maler Arthur Wyss stellt auf 700 Quadratmetern in der Lokremise Wil aus Mehr als 400 Bilder auf 700 Quadratmetern zeigt Arthur Wyss bis zum 10. September in der Lokremise in Wil. Am Samstag lud der Maler zur Vernissage.

Arthur Wyss unterhält sich mit Besuchenden seiner Vernissage in der Lokremise Wil. Bild: zvg

Arthur Wyss zeige nicht die Probleme der Natur, sondern das Schöne der Welt. Mit diesen Worten begrüsste Valentina de Pasquale, Kulturbeauftragte der Stadt Wil, die Besucherinnen und Besucher am Samstagabend in der Lokremise Wil zur Vernissage von «Licht und Nacht».

Die gut 400 Bilder umfassende Reihe von Arthur Wyss ist dort bis zum 10. September ausgestellt. Bereits zum siebten Mal zeigt Wyss in der Lokremise seine Bilder. Bilder, auf denen es sich um Licht und Nacht dreht. Bilder in schlichten Farben, mit abstrakten Formen, mit konkreten Sujets wie dem Säntis oder der Lokremise bei Nacht.

«Bei der Entstehung meiner Bilder kommen verschiedene Aspekte zum Tragen. Das Unbekümmerte, das Ausgedachte, das kopierend Abbildende», sagt Wyss. Er sprach von einem «Dienst an der Natur», indem durch seine Bilder das Schöne der Natur klarer werde und so weit stärker erfreuen könne.

Statt Linien verwendete Wyss beim Malen winzige Punkte

Beim Betrachten der Bilder wird sichtbar, in wie vielen Facetten Arthur Wyss malt und dabei die Betrachter zum Staunen bringt. Etwa, wenn man beim genauen Hinschauen bemerkt, dass einzelne Farben vielschichtiger sind, als von Weitem gesehen. Das wird nicht nur in jenen Bildern deutlich, die mit Linien und Farbverläufen überraschen, sondern auch dort, wo Konkretes zu sehen ist. Etwa Berg- und Wasserlandschaften oder Industriegebäude bei Nacht, ein Palazzo in der Dunkelheit oder das Wiler Silo.

Am Ende des Rundgangs macht Wyss deutlich, weshalb man nicht vom «finsteren» Mittelalter sprechen sollte. Zahlreiche Bilder zeigen bunte romanische Zitate, kleinformatige Abbildungen von Kapitellen und Fresken. Arthur Wyss, der die 400 Bilder nicht in Linien, sondern in winzigen Punkten malte, sagt: «Ungeplant wuchs die Sache Bild um Bild. Ich entdeckte, was die Menschen zu jener Zeit für grossartige Schöpfungen hervorbrachten.» (pd)