Vernissage Kunsthalle Wil hat die Saison eröffnet: Ausstellung zeigt die Gegensätze der Stadt Am Samstag fand die Vernissage der Ausstellung «Zweistimmen» in der Kunsthalle Wil statt. Die Künstler Karl A. Fürer und Daniel Stiefel zeigen ihre gegensätzlichen Bilder.

Besucherinnen und Besucher an der Vernissage in der Kunsthalle Wil. Bild: Christoph Lampart

Mit der Ausstellung «Zweistimmen» eröffnete am Samstag die Kunsthalle Wil ihre Saison. Gezeigt werden die gegensätzlichen Bilder zweier gebürtiger Wiler: Kunstmaler Karl A. Fürer und Daniel Stiefel.

An der Vernissage erklärte die Kuratorin der Wiler Kunsthalle, Sonja Rüegg, dass die Kunsthallesaison ganz im Zeichen von Künstlerkollektiven stünde. Mit Karl A. Fürer und Daniel Stiefel machten zwei Künstlerfreunde den Auftakt. Die beiden lernten sich an der Schule für Gestaltung in St.Gallen kennen, wo beide unterrichteten.

Kuratorin Sonja Rüegg und die beiden Künstler Karl A. Fürer (Mitte) und Daniel Stiefel an der Vernissage am Samstag. Bild: Christoph Lampart

Spannungsgeladene Dualität

Dabei offenbaren die Künstler in ihrer ersten gemeinsamen Ausstellung eine spannungsgeladene Dualität in ihrem Schaffen. Sowohl für Stiefel als auch für Fürer ist die Malerei somit gelebter Ausdruck für alles.

Die Naturbilder von Daniel Stiefel. Bild: Christoph Lampart

Da sind zum einen die erdigen, mit Asphalttönen gemalten Naturbilder Stiefels, die mehr als nur bekannte Landschaften wie beispielsweise den Säntis zeigen, zum anderen die bunten Bilder Fürers, die in der (Un-)Fassbarkeit der Musik wurzeln. In Fürers Bilder vermeint man die Streicherklänge eines Orchesters, das einsetzende Klavier, das volltönende Bläser zu hören.

Die bunten Bilder von Karl A. Fürer. Bild: Christoph Lampart

Dasselbe ist bei Daniel Stiefel der Fall. Seine mit Asphalt gemalten Werke wirken ursprünglich in Gestaltung und Aussage. Er malt nicht nur Gebirgszüge, sondern bricht durch archaische Farbe die Gesteinsschichten geradezu auf und ermöglicht so den Betrachterinnen und Betrachtern tiefgründige Blicke.

Künstler sind vor Ort

«Zweistimmen» ist noch bis und mit dem Sonntag, 20. März, zu sehen, dann ist die Finissage um 11 Uhr. Am Donnerstag, 24. Februar, findet um 19 Uhr das «Künstlergespräch» statt, welches durch eine Performance des Saxofonisten Peter Lenzin begleitet wird. Am Sonntag, 27. Februar, wird die Stimmkünstlerin Maie Lutz um 12 Uhr die «Bilder besingen». Am Samstag, 19. Februar, und am Sonntag, 27. Februar, sind die Künstler in der Ausstellung zugegen. Die Ausstellung ist jeweils am Donnerstag und Freitag von 16 bis 19 Uhr und am Samstag und Sonntag von 11 bis 14 Uhr geöffnet.