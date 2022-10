Vernissage «Einen Plan hatten wir nicht, wir legten einfach los»: Mosliger Autor schreibt Buch über Motorradrennfahrer Hämpu Bolliger In acht Monaten hat der Autor Rolf Lüthi aus Mosnang 45 Jahre Motorradrennsportgeschichte des Berners Hämpu Bolliger und seines Teams aufgearbeitet. Vergangenen Samstag fand die Buchvernissage statt.

Der Autor Rolf Lüthi (rechts) und Hämpu Bolliger präsentieren ihr Buch. Bild: Fränzi Göggel

Die Rennsportbiografie von Hanspeter Bolliger, den in der Racingszene alle Hämpu nennen, entstand in zehn Interviewsitzungen. In nur acht Monaten hat der Mosnanger Autor Rolf Lüthi 45 Jahre Motorradrennsportgeschichte von Hämpu Bolliger und seinem Team aufgearbeitet. Aus den Interviews in Lüthis Wohnstube oder in Bolligers Bar in Ruppoldsried in Bern und vielen Bildern aus dem Archiv von Bolliger ist ein 224-seitiges Buch entstanden. Vergangenen Samstag fand die Vernissage statt.

An der Buchpräsentation in Ruppoldsried ging die Post ab, das grosse Zelt war rappelvoll. Ehemalige Motorradrennfahrer, aktive Teammitglieder, Presseleute sowie Besucherinnen und Besucher aus der Gegend erwiesen Bolliger und Lüthi die Ehre. Der scheinbar unverwüstliche Hämpu Bolliger, der die ersten zehn Jahre seiner langen Karriere als Teamchef selber im Sattel sass, die besondere Gabe hat, ein Team aus lauter Freiwilligen zusammenzuhalten, war sichtlich gerührt. Ungewohnt für ihn und deshalb etwas unbeholfen schrieb er persönliche Widmungen in seine an der Vernissage verkauften Bücher.

Langstrecken-Weltmeisterschaft mit einem privaten Team

Zwei oder drei Piloten fahren abwechslungsweise dasselbe Motorrad während 24 Stunden im Rennmodus. Bei Langstreckenrennen, in der Fachsprache Endurance genannt, trotzen die Fahrer unterschiedlichsten Verhältnissen. Gleissendes Sonnenlicht, Regenschauer, nächtliche Kälte, Nebel oder gar ölverschmutzte Fahrbahn durch geplatzte Motoren.

In diesem Sport behauptet sich seit 1982 das Bolliger Team, ein rein privates Team von enthusiastischen Amateuren, ein zäher Kern von aufeinander eingespielten Idealisten, die als Fahrer, Rennmechaniker, Betreuer und Helfer unentgeltlich ihre Freizeit und Ferientage hergeben. Die Dokumentation dieser Karriere widerspiegelt gleichzeitig die Entwicklung des Motorradrennsports in diesen Jahren.

Alle Beteiligten sind aktive Motorradfahrer

Der 62-jährige Lüthi hat den von Bolliger oft gesagten Spruch «Man könnte ein Buch darüber schreiben» in die Tat umgesetzt. Die zwei Männer kennen sich schon lange aus der Töffszene. Lüthis Leidenschaft sind Motorräder, die er Sommer und Winter für den Alltag, im Gelände und für Reisen einsetzt. Der gelernte Bauer und Agrotechniker HTL ist auch Motorradfahrlehrer, Hobbyschrauber, Metallbauer und Töffjournalist. Er schreibt seit Jahrzehnten Berichte und Reportagen in Motorradfachzeitschriften.

«Als Hämpu mit seinem Wunsch nach einem Buch zu mir kam, war für mich sofort klar: Das mache ich», erzählt er. Um Zeit und Kosten zu sparen, habe er auch das Layout selbst gemacht. «Einen Plan hatten wir nicht, wir legten einfach los.» Hätten sie sich mit Inhaltskonzepten und Businessplänen beschäftigt, wäre das Buch nicht in so kurzer Zeit fertig geworden, fährt er fort. Entscheidend für das Gelingen sei auch gewesen, dass alle Beteiligten von der Korrektorin, Lektorin bis zum IT-Supporter aktive Motorradfahrer seien.