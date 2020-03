Verliert der Glaube bei jungen Leuten an Bedeutung? Die Jugendarbeiterin der Kirchgemeinde Henau-Niederuzwil  widerspricht

Mit der ersten Klasse der Primarstufe beginnt für die Schülerinnen und Schüler, die einer Landeskirche angehören, der Religionsunterricht. Er ist auf Jugendliche mit evangelisch-reformierter oder römisch-katholischer Konfession zugeschnitten und christlich-theologisch fokussiert. In der zweiten Klasse stehen dafür zwei wöchentliche Lektionen in der Stundentafel zur Verfügung, in den übrigen Klassen eine Lektion. Im Religionsunterricht lernen die Schülerinnen und Schüler die Inhalte und Einrichtungen des Christentums kennen und setzen sich mit dem Glauben und religiösen Grundüberzeugungen auseinander, die unsere Gesellschaft prägen.



Ab der dritten Klasse müssen die Schülerinnen und Schüler zusätzlich das Wahlpflichtfach Ethik-Religionen-Gemeinschaft (ERG) besuchen. Hier lernen Kinder und Jugendliche mit ethischen, religiösen und gemeinschaftlichen Fragen umzugehen. Sie bekommen die Grundzüge der Weltreligionen vermittelt und denken über die Bedeutung von Religion und Weltanschauung für das Zusammenleben nach.



Dabei haben die Schüler beziehungsweise deren Eltern oder Erziehungsberechtigte die Wahl zwischen ERG-Kirche und ERG-Schule. Das Fach wird sowohl von den Kirchen – also von einer kirchlichen Fachlehrperson – als auch von der Schule – also von einer Lehrperson der Schule – angeboten. Im Fach ERG-Kirche werden die Themen zusätzlich zur sachkundlichen auch aus christlicher Perspektive betrachtet. Ab der Oberstufe wird nur noch ERG erteilt und kein Religionsunterricht mehr. (pd/tos)



Weitere Infos: www.erg-ru.ch