VERLETZUNGEN Auch Blerim Dzemaili spendete Trost: Die schier unglaubliche Verletzungs-Pechsträhne von Argtim Ismaili geht weiter Keine fünf Monate nach einem zweifachen Unterarmbruch ist es wieder passiert: Der 22-jährige FC-Wil-Mittelfeldspieler Argtim Ismaili brach sich den linken Arm erneut doppelt. Seine Verletzungshistorie ist lang, der Glaube an die Fussballerkarriere ungebrochen.

«Ich wusste sofort, was Sache ist», sagt FC-Wil-Mittelfeldspieler Argtim Ismaili zur verhängnisvollen Szene. Bild: Michael Buholzer, Keystone

Mehr Pech geht fast nicht. Ende Februar wird Argtim Ismaili 23-jährig und er hat schon drei Hüftoperationen hinter sich. Als wäre das nicht schon genug, brach er sich zuletzt innerhalb von weniger als einem halben Jahr gleich zweimal den Unterarm doppelt. Beide Male geschah es ohne direkte Fremdeinwirkung eines Gegenspielers. Vom Bruch, den er sich im vergangenen September beim Auswärtsspiel in Kriens zuzog, hatte sich der schweizerisch-nordmazedonische Doppelbürger gerade erst erholt. Die Vorbereitung auf die Challenge-League-Rückrunde konnte er mit dem Fanionteam des FC Wil mitmachen.

Doch am vergangenen Samstag der nächste Tiefschlag. Es lief die erste Halbzeit des letzten Testspiels der Wiler auswärts gegen Wintermeister FC Zürich, welches den Äbtestädtern eine 0:1-Niederlage eintrug. Nach einem Zweikampf mit Blerim Dzemaili wollte sich Ismaili am Boden aufstützen. Er sagt:

«Ich bin unkontrolliert gelandet, habe sofort das Knacksen gehört und wusste, was Sache ist.»

Motivationsspritze vom Vorbild

Am Sonntagmorgen dann die Operation in St.Gallen bei Vereinsarzt Pierre Hofer, die gut verlaufen ist. Und dann Zeit, um viele aufmunternde Nachrichten per Mobiltelefon zu beantworten. Auch Blerim Dzemaili erkundigte sich nach dem Gesundheitszustand Ismailis und bot seine Hilfe an. «Blerim Dzemaili ist ein Vorbild für mich. Einerseits spielt er auf der gleichen Position, andererseits hat er viel für dieses Land gemacht. Ich habe ihn schon in der Nationalmannschaft verfolgt. Sein Anruf hat mich motiviert», sagt Ismaili.

Argtim Ismaili ist überzeugt, dass sein Traum von der Super League wahr wird. Bild: PD (9. September 2021)

Ans Aufgeben denkt der Wiler Mittelfeldspieler auch nach dieser Operation nicht. Ganz im Gegenteil. In der Nacht auf Montag war er lange wach. Nicht wegen Zweifeln und Existenzängsten, sondern um das Comeback zu planen. Ismaili sagt:

«Mein nächstes Ziel ist die Super League. Ich weiss, dass ich die Qualitäten dazu habe. Leider bin ich zuletzt immer wieder ausgebremst worden. Ich verspreche zurückzukommen.»

Das habe er auch seinen Eltern versprochen, die viel in ihn investiert hätten. Sobald Ismaili das Spital verlassen kann – voraussichtlich am Donnerstag –, will er wieder mit dem Aufbautraining beginnen. Auch er weiss aber, dass es nun einmal mehr Zeit brauchen wird, um wieder auf dem Fussballplatz stehen zu können. Zeit, in welcher auch Fragen an ihn gerichtet werden, wie: Warst du zu früh wieder auf dem Feld? «Nein. Der Knochen war gut zusammengewachsen. Das Risiko für einen Bruch ist immer da, auch bei einem gesunden Arm», sagt Ismaili.

Wird der Vertrag erneut verlängert?

Doch was bedeutet das alles für die mittelfristige Zukunft des Wiler Mittelfeldspielers? Sein Vertrag auf dem Bergholz läuft diesen Sommer aus. Letztmals verlängert worden war er im Herbst 2020, als Ismaili wegen einer Hüftoperation ausser Gefecht war. Und nun? David Hugi, Mediensprecher des FC Wil, sagt:

«Von den sportlichen und menschlichen Qualitäten Argtim Ismailis sind wir überzeugt und hatten darum den Vertrag vorzeitig verlängert. Wir werden nun mit Argtim und seinem Berater besprechen, wie sein weiterer Karriereweg aussehen wird.»