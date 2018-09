Verkleidete Besucher, viel Essen und Stromausfälle: Das Japanfest hat viel geboten Gestern Sonntag fand das zweite Japanfest in der Lokremise statt. Mit noch mehr Besuchern als zur Premiere von vor zwei Jahren dürfen die Organisatoren – trotz kleineren Pannen – zufrieden sein. Die Japanfamilie wächst und wächst. Christoph Heer

Das zweite Wiler Japanfest war farbig, gemütlich und informativ. Freude bereitete unter anderem die Vorführung der japanischen Selbstverteidigung. (Bilder: Christoph Heer) Viele Besucher betitelten es gar als «Familienfest mit Gleichgesinnten». So waren beispielsweise einige Manga- und Anime-Fans vor Ort. Japanische Köstlichkeiten waren der Renner schlechthin am zweiten Wiler Japanfest. Shinri Tezuka aus Tokyo ist ein begabter Amezaiku-Künstler. Seine filigrane Zuckerkunst zog viele Schaulustige an. 4 Bilder Das Japanfest in allen Farben

Was für ein Ansturm am gestrigen Tag. Schon vor der Mittagszeit strömten hunderte Besucher aus nah und fern zur Lokremise. Der Schweizerisch-Japanische Kulturverein Yamato lud zur zweiten Durchführung des Japanfestes. Schon am frühen Nachmittag konnten die Organisatoren ein positives Fazit ziehen, diese Einschätzung vermochten auch die kurzen Stromausfälle nicht zu mindern. Ganz im Gegenteil: Wer sich in Geduld übt, lebt länger und gesünder.

Und das Angebot war schliesslich derart vielfältig, dass eine möglicherweise aufkommende Langeweile zu keiner Zeit eine Chance gehabt hätte. Dass es zu Wartezeiten an den Essensständen infolge des riesigen Besucherandrangs kam, sei verziehen; die Standbetreiber, ihre Helfer und die Organisatoren gaben zu jederzeit Vollgas. Das bemerkte auch eine Besucherin aus Winterthur. «Zuerst erschrak ich ein bisschen, dass die Warteschlange derart lang ist. Als ich aber bemerkte, dass es doch sehr zügig voranging und mir der fleissige Einsatz der Standbetreiber auffiel, wäre ich die Letzte, die sich negativ dazu äussern würde».

Kennenlernen, erleben und geniessen

Das facettenreiche Angebot reichte von Origami-Demonstrationen über Mangas bis hin zur Aufführung der japanischen Volkstanzgruppe «Dentoh-Geinoh-Aikoh-Kai». Der Japanisch-Stammtisch zog Japanisch-Lernende an und die unzähligen japanischen Köstlichkeiten erfüllten die Wünsche der hungrigen Gäste. Eine Besucherin aus St. Gallen bekam Heimweh nach Japan, als sie einen ersten Schluck vom Kirin Ichiban genommen hatte: «Ich war schon fünfmal in Japan und jetzt, nach dem ersten Schluck dieses feinen Bieres, bekomme ich grosse Lust, das wunderschöne Land wieder zu besuchen.»

Sie fühlte sich äusserst wohl in der Lokremise, denn, so sagte sie, dieses Kulturfest sei eine Zusammenkunft Gleichgesinnter «und man trifft viele Freunde, auch Japanerinnen und Japaner. Ich bin froh, hat sich hier in Wil eine Japan-Gemeinschaft entwickelt». Menschen unterschiedlichster Nationalitäten genossen den Sonntag, erlebten Japan, erfreuten sich an der kulinarischen Vielfalt und lernten Japan und deren Gepflogenheiten kennen.

Ein Muss als Manga und Anime-Fan

Aus Niederlenz in Aargau reiste schon frühmorgens Sabine Kämpf mit ihrer Kollegin an. In ihrem selbstgenähten Anime-Kleid zog sie viele Blicke auf sich. «Ich liebe die Mangas und Animes, welche ihren Ursprung in Japan haben. Dieses Japanfest habe ich zum ersten Mal besucht und finde es richtig toll organisiert. Heimelig, gemütlich und familiär, ich komme wieder», sagte die junge Aargauerin. Atsuko Lampart-Fujii als Präsidentin und Christof Lampart vom organisierenden Kulturverein Yamato haben mit ihrem Team für ein hervorragendes Kulturfest gesorgt. «Es hat genug zu essen, wir haben mehr Besucher als bei der Premiere und wir ernten wiederkehrend positive Feedbacks, da lässt sich darauf aufbauen und freut uns natürlich. Danke an alle die gekommen sind».