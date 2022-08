VERKEHR Gebaut wird wohl nicht vor dem Jahr 2030: Schwarzenbach ist auf einem langen Weg zu einem zweiten Kreisel Schon seit über 15 Jahren gibt es Anstrengungen, mitten in Schwarzenbach bei der Svoboda-Kreuzung einen Kreisel zu erreichten. Die Pläne werden nun konkreter. Bis zur Umsetzung wird aber noch viel Zeit verstreichen.

Die Svoboda-Kreuzung hat es in sich. Erst am vergangenen Sonntagabend verletzte sich bei diesem Unfall ein 16-jähriger Töfffahrer. Bild: Kapo

Die Svoboda-Kreuzung in Schwarzenbach rückt immer wieder in den Fokus. Zur Hauptverkehrszeit stauen sich die von Jonschwil herkommenden Fahrzeuge zurück. Auch das Postauto ist betroffen und kann Anschlüsse am Bahnhof Wil nicht garantieren. Just am vergangenen Sonntagabend war die Kreuzung ein Thema, weil es einen Unfall gab. Auf der Hauptstrasse von Oberuzwil nach Wil wollte ein 16-jähriger Töfffahrer genau an jener Stelle überholen, wurde dabei von einem abbiegenden Auto getroffen und musste mit dem Rettungsdienst ins Spital.

Die Situation an jener Kreuzung ist unbefriedigend. Es besteht Konsens, dass etwas gemacht werden soll. Was genau, war aber lange unklar. Die Politische Gemeinde Jonschwil – Schwarzenbach gehört dazu – macht sich seit mittlerweile mehr als 15 Jahren für einen Kreisel stark. Federführend ist aber der Kanton. Nachdem zuerst lange nichts passierte, tut sich nun etwas.

Diverse Schwachstellen

Voraussetzung für einen Kreisel oder eine Strassenumgestaltung ist ein sogenanntes Betriebs- und Gestaltungskonzept (BGK). Ein solches ist mittlerweile in Bearbeitung. Dieses geht weit über den Bau des Kreisels hinaus und betrifft die Hauptstrasse ab der Einmündung der Bahnhofstrasse bis zum Gebiet Sonnhalde Ost – also von Wil her kommend ab dem Ende des Anstiegs der Hauptstrasse in Schwarzenbach bis zu den letzten Häusern des Dorfes.

Diverse Schwachstellen sind zu beheben. Für Fussgänger fehlen Mittelinseln bei Fussgängerstreifen und selbst in zentralen Bereichen gibt es nicht überall ein Trottoir. Velofahrer müssen aktuell ohne eigenen Streifen auskommen. Und auch für die Autofahrer ist die räumliche Gestaltung aufzuwerten.

Konkret ist ein von der Strasse abgetrennter Fuss- und Radweg in Planung. Ob es dann wirklich dazu kommt, ist noch offen. Martin Gmür, Leiter Bau und Infrastruktur der Gemeinde Jonschwil, sagt:

«Das wäre die Bestvariante. Aufgrund der Rückmeldungen aus der Bevölkerung ist aber auch vorstellbar, dass die Velofahrer schliesslich auf der Strasse bleiben.»

Die Pläne enden nicht am Dorfende von Schwarzenbach. Das Ziel ist, dass es dereinst einen durchgehenden Veloweg von Schwarzenbach bis nach Oberuzwil gibt. Jenes Projekt ist aber nicht explizit an die Schwarzenbacher Pläne geknüpft und es könnte gestaffelt gebaut werden.

Der Kreisel hätte vier Zufahrten

Kernstück dieses Schwarzenbacher BGK ist die Svoboda-Kreuzung, welche zur best frequentierten Zeit am Donnerstagabend pro Stunde von rund 1500 Verkehrsteilnehmern passiert wird. In Betracht gezogen wurde: Situation belassen. Lichtsignal errichten, Kreisel bauen. Der Kreisel hat obsiegt, womit diese Variante nun vorangetrieben wird. Verschiedene Personen von Kanton, Gemeinde sowie Fachplaner und Weitere sind an den Planungen beteiligt.

Es ist vorgesehen, dass der Kreisel vier Zufahrten hat. Denn von Oberstetten her kommend wird der Verkehr künftig vor dem Kreisel anders geführt als heute, sodass jener Verkehr direkt in den Kreisel mündet. Um genügend Platz zu haben, hat die Gemeinde Jonschwil bereits vor mehreren Jahren zwei Liegenschaften gekauft, die im Zug des Kreiselbaus abgebrochen würden.

Die ersten Pläne sind den Anwohnern und der interessierten Bevölkerung vorgestellt worden. Bis Jahresende soll die Vorstudie verfeinert und abgeschlossen werden, um sie beim Kanton einzureichen. Daraus wird ein Vorprojekt und schliesslich ein Bauprojekt resultieren. Gmür hofft, dass der Kreisel vor dem Jahr 2030 gebaut wird. Sicher ist dies freilich nicht.

Erstaunte Anwohner

In dieser frühen Phase der Planung sind auch sonst noch viele Fragen offen, etwa zu den Kosten, oder ob es Landkäufe braucht. Die ersten Rückmeldungen aus der anwohnenden Bevölkerung fallen – wenig überraschend – unterschiedlich aus. Gmür sagt:

«Gewisse Grundeigentümer sind ob der Pläne erschrocken und haben sich daran gestört. Dabei handelt es sich allerdings um Luxusvarianten. Ob sie schliesslich umgesetzt werden, ist noch offen.»

Zusammenfassend kann gesagt werden: Der Kreisel an der meistbefahrenen Kreuzung Schwarzenbachs wird immer realistischer, lässt aber noch geraume Zeit auf sich warten. Es wäre der zweite des Dorfes, nachdem im vergangenen Jahrzehnt jener bei der Thurbrücke errichtet worden war.