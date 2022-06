Verkehr Die Meinung der Quartiere abholen – an der Schlussveranstaltung von Wil Vivendo nahmen nur wenige Personen teil Am Dienstagabend wurden im Hof zu Wil die Ergebnisse des Workshops und der E-Mitwirkung von Wil Vivendo diskutiert. Obwohl das Interesse gering war, lohne sich der Aufwand, findet Stadträtin Ursula Egli.

Im Hof zu Wil wurden die Resultate des Workshops und der E-Mitwirkung von Wil Vivendo vorgestellt. Bild: Sabrina Manser

Es war eine kleine Gruppe, die sich am Dienstagabend im Hof zu Wil einfand. Gerade mal acht Leute nahmen an der zweiten von sieben Schlussveranstaltungen im Rahmen von Wil Vivendo teil.

Wil Vivendo ist eine Dialogplattform für die Wiler Stadtentwicklung. Im März startete der erste Dialogprozess zum Thema Mobilität. Zu Beginn fanden Workshops in sieben vordefinierten Quartieren statt. Im April und Mai gab es dann eine digitale Mitwirkung. An der Schlussveranstaltung werden die Resultate diskutiert.

Die Verkehrsprojekte, die in Wil geplant sind, sollen mehrheitsfähig sein – im 2023 finden Abstimmungen zum Bahnhof/Allee und zur Netzergänzung Nord statt. Deshalb gehe es darum, die Anliegen in den Quartieren abzuholen und auch Verständnis für einzelne Projekte zu schaffen, wie Stadtrat Jigme Shitsetsang am Dienstagabend erklärte.

Umfahrung Ost sorgt für Diskussion

An den Startveranstaltungen hatten insgesamt 300 Personen mitgemacht, an der E-Mitwirkung 90. Aus den Ergebnissen wurden pro Quartier sogenannte Quartierpositionen formuliert, wie Christian Acker von der Kommunikationsagentur Die Botschafter erklärte. Er führte durch die knapp zweistündige Diskussion.

Die Gruppe diskutierte über Quartierpositionen zur Aufwertung des Zentrums, zum Ausbau des ÖV-Angebots, zur Umgestaltung der Hauptachsen, zu Wil West und zur Umfahrungslösung. Besonders über Letzteres, die Netzergänzung Ost, wurde rege diskutiert. Einig war man sich in dem Punkt, dass eine Lösung hermuss, um den Verkehr aus dem Zentrum zu bringen. Doch ob die Lösung nun ein Tunnel sein soll oder ob auch kleinere, raschere Massnahmen möglich seien, da gingen die Meinungen auseinander.

Immer wieder wurde auch über konkrete Umsetzungen gesprochen. Acker wies mehrmals darauf hin, dass es um Folgendes gehe: «Wir wollen ein Stimmungsbild aus den Quartieren abholen.»

So wurden die einzelnen Quartierpositionen leicht abgeändert, umformuliert. Am Schluss verteilten die Teilnehmenden noch Punkte, um zu zeigen, ob sie hinter den neuformulierten Positionen stehen konnten oder nicht. Man war sich einig, ausser bei der Umfahrungsstrasse.

Die Teilnehmenden klebten Punkte auf die Plakate, um anzugeben, ob sie hinter der überarbeiteten Quartierposition stehen oder nicht. Bild: Sabrina Manser

Der Aufwand lohne sich

«Alle überarbeiteten Quartierpositionen werden am Schluss dem Stadtrat vorgelegt», sagte die Stadträtin Ursula Egli, die auch an der Veranstaltung war.

Ursula Egli, Stadträtin, Vorsteherin des Departements Bau, Umwelt und Verkehr. Bild: PD

Stellt sich nun die Frage, wie stark diese Rückmeldungen gewichtet werden. An der Veranstaltung am Dienstagabend waren gerade mal acht Personen. «Die Abstimmung am Schluss zu den einzelnen Quartierpositionen wäre mit mehr Personen bestimmt ähnlich ausgefallen», ist sich die Stadträtin sicher.

«Wir kennen auch die Menschen, die hier wohnen.»

Ausserdem würde sich mit dem Workshop am Anfang, der E-Mitwirkung und der Diskussion der Resultate – dies aus allen Quartieren – ein «schönes Bild» abgeben. Egli sagt: «Am Schluss haben wir hoffentlich ein repräsentatives Bild.» Und jene, die nicht kommen würden, sagt Egli, würden Vertrauen in die Planungsverantwortlichen zeigen.

Am Dienstagabend zeigte sich auch, dass an der Start- und Schlussveranstaltung nicht dieselben Personen dabei waren, obwohl die Teilnehmenden der Anfangsveranstaltung persönlich angeschrieben wurden. «Wir werden überprüfen, ob bei der Kommunikation etwas falsch gelaufen ist», sagt Egli.

Und dennoch: Das Parlament verabschiedete für die Dialogplattform Wil Vivendo einen Kredit von 600'000 Franken über vier Jahre. Lohnt sich der Aufwand wirklich? «Ja, es lohnt sich», sagt Egli. «Wir haben uns entschieden, in die Quartiere zu gehen und hinzuhören.» Es brauche eine Verkehrsberuhigung in der Innenstadt, aber das Auto sei aus einer Stadt wie Wil nicht wegzudenken.

«Wir brauchen Lösungen, die für alle Verkehrsteilnehmenden verträglich sind.»