VERKEHR Am nächsten Montag fahren die Bagger auf: «Das wird eine sehr schwierige Baustelle» Beim Industriegebiet Stelz in der Gemeinde Kirchberg wird ab nächster Woche eine Baustelle für Behinderungen sorgen. Kommt es wieder zu einem Verkehrskollaps wie vor knapp zwei Jahren einige Meter entfernt?

Dieser Streckenabschnitt der Wilerstrasse wird ab kommendem Montag saniert. Bild: Beat Lanzendorfer

Wer vom Kreisel beim Einkaufszentrum Breite in Rickenbach Richtung Umfahrungsstrasse Bazenheid fahren will und somit das Toggenburg ansteuert, der muss ab nächstem Montag mit Behinderungen rechnen – und das für fast ein halbes Jahr lang. Denn kommende Woche wird dort eine Baustelle eröffnet, die es in sich haben könnte.

In erster Linie geht es um den Knoten Stelz. Das ist jene Stelle, wo die Stelzstrasse nahe des Fitnesscenters in die Wilerstrasse Richtung Bazenheider Umfahrungsstrasse mündet. Dort hat ein Problem, wer zur Stosszeit vom Industriegebiet Stelz kommt und nach links Richtung Autobahnzubringer abbiegen will. Das kann dauern. Oder um es in der Fachsprache auszudrücken: Die Leistungsfähigkeit jenes Knotens genügt den Ansprüchen nicht.

Bei dieser Kreuzung wird künftig eine Ampel den Verkehr regeln. Archivbild: Beat Lanzendorfer

Unliebsame Erinnerungen

Als beste Lösung wurde seitens Kanton die Errichtung einer Lichtsignalanlage eruiert. Dies wird ab kommender Woche gemacht, zusammen mit einer Erneuerung des Fahrbelags talaufwärts Richtung Bazenheid auf einer Strecke von 350 Metern bis zur Coop-Tankstelle. Auch die Werksleitungen werden ersetzt. Da der Fuss- und Veloverkehr während der Bauzeit, die voraussichtlich bis September dieses Jahres dauert, umgeleitet wird, stehen für die Autos jeweils zwei Fahrspuren zur Verfügung. Einzig während zwei Wochen wird dies nicht der Fall sein. Von Wil kommend, wird der Verkehr dann über die Stelzstrasse umgeleitet – und ein Verkehrsdienst sorgt für Ordnung.

Die Frage aber ist: Wie reagiert der Verkehr auf die Bauarbeiten und das neue Lichtsignal? Als 2019 wenige Meter entfernt der Kreisel neu gestaltet wurde, führte dies zu einem zwischenzeitlichen Verkehrskollaps. Und nun? Projektleiter Remo Gähwiler vom Tiefbauamt des Kantons St. Gallen spricht von einer «sehr schwierigen Baustelle» und sagt:

«Das ist eine sehr schwierige Baustelle. Wir haben viel Gehirnschmalz in die Planung investiert und hoffen, dass die zweiwöchige Teilsperre auf die Zeit der Sommerferien fällt.»

Weitere Strassenbauten verzögern sich

Noch nicht umgesetzt wird die Verlegung der Stelzstrasse. Dies ist geplant, damit die Firma IGP Pulvertechnik einen Ausbau realisieren kann. Jedoch sind Einsprachen hängig. Gleiches zählt auch für die ebenfalls geplante Erneuerung der Fürstenlandstrasse, welche von Rickenbach Richtung Kirchberg führt.

Auch ein weiteres Stück der Wilerstrasse Richtung Bazenheid soll dereinst saniert werden. Dies wird noch nicht jetzt gemacht, da die Thematik der Entwässerung detaillierter betrachtet werden muss.