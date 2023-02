Vereinsleben 327 Vereine sind in Wil registriert: Nicht immer war das Vereinsleben in der Vergangenheit friedlich Die Industrialisierung förderte im 19. Jahrhundert die Vereinskultur. In Wil wurde etwa 1839 ein Männerchor gegründet. Wenige Jahre später folgten die Schützengesellschaften und der Turnverein. Viele Vereine existieren heute noch.

Das Sinfonische Orchester Wil ist einer der ältesten Vereine der Stadt. Bild: PD

Das 19. Jahrhundert sei das «Jahrhundert der Vereine» heisst es im Historischen Lexikon der Schweiz. «Gesellschaften und Vereine als neue Formen der Geselligkeit der sich entwickelnden bürgerlichen Gesellschaft entstanden in grosser Zahl.»

Mindestens 30'000 Vereine wurden in diesem Jahrhundert in der Schweiz gegründet. Nach dem Zusammenbruch der alten hierarchischen Gesellschaftordung, als Auswirkung der Französischen Revolution, organisierte sich damals die Gesellschaft neu.

Die Industrialisierung förderte die Vereinskultur

Auch die Industrialisierung förderte im 19. Jahrhundert die Vereinskultur. Die Menschen wurden mobiler und suchten Anschluss an Gleichgesinnte. «Als erste Gruppe organisierte sich in den 1830er-Jahren das aufstrebende Bürgertum, das sich für liberale Erneuerungen im Kanton und die Schaffung eines Schweizer Bundesstaates engagierte», schreiben Verena Rothenbühler und Oliver Schneider in der 2020 erschienenen Wiler Stadtchronik.

Gemäss den beiden Historikern spielten dabei Zugezogene in Wil eine wichtige Rolle. Federführend waren die Fabrikanten Johann Bapist Müller sowie Anton Joseph Henner, die sich «im langen und schweren Kampfe mit dem veralteten Bürgerthume der ehrwürdigen Fürstenstadt» befanden.

Szenenbild um 1920 von einer Aufführung der Theatergesellschaft Wil. Foto: Wilnet

Diese Bemerkung bezieht sich auf die Spannungen zwischen der damals neuen Einwohner- sowie der herkömmlichen Ortsgemeinde. Letztere tat sich bei der Aufteilung ihrer Besitztümer und Privilegien schwer. Die Konflikte drehten sich etwa um die Einführung eines zeitgemässen Schulwesens sowie um einen transparenten Gemeindehaushalt.

Ein Männerchor wird gegründet

Die Auseinandersetzungen führten zu erheblichen Spannungen innerhalb der Stadtbevölkerung. Um sie abzubauen, wurde 1839 ein Männerchor ins Leben gerufen. Die Bemerkung des ersten Präsidenten, des Juristen Johann Josef Müller, vermittelt einen Eindruck vom damaligen gesellschaftlichen Klima: «Jüngsthin haben sich die jungen Bürger von Wil zu einem Gesangsverein zusammengeschart und mich zum Präsidenten desselben ernannt. Es ist gute Hoffnung da, dass das Wiler Leben dadurch freundlicher und geselliger werde als bisher.»

Der Verein nannte sich programmatisch «Harmonie». Sein Ziel, die Aufschüttung von gesellschaftlichen Gräben, erreichte er nicht, 1848 musste er wegen mangelnder Beteiligung aufgelöst werden. Zwei Jahre später erlebte er unter dem Namen «Concordia» seine Wiederauferstehung; er hat bis heute Bestand.

Schützenverein und Turnverein entstehen

Laut Rothenbühler und Schneider entstand in Wil im gleichen Zeitraum auch eine bürgerliche Schützengesellschaft. In den Schützenvereinen war damals der politische Aspekt oft wichtiger als der sportliche, schreiben die beiden Autoren. Ähnliches gilt auch für den 1873 gegründeten Turnverein Wil. Er habe zum Ziel, dem Vaterland Männer heranzubilden, die würdig seien, dem Vaterland in Tagen der Not zu dessen bewaffnetem Schutz beizutragen, heisst es in den ersten Vereinsstatuten.

«Die Wiler Sänger, Schützen und Turner begründeten eine von Männern dominierte bürgerliche Vereinskultur, die sich im 19. Jahrhundert in der ganzen Schweiz auszubreiten begann», notierten Rothenbühler und Schneider. Später bildeten sich in Wil zudem Vereine, die dem katholischen bzw. dem sozialistischen Gedankengut nahestanden. Sie grenzten sich von Andersdenkenden ab.

Der Männerchor Concordia wurde 1839 zum Abbau gesellschaftlicher Spannungen in Wil gegründet. Bild: Wilnet

«Die ersten Vereine mobilisierten zunächst nur eine kleine Schar liberaler und gut situierter Wirtschafts- und Bildungsbürger.» Sie trugen dazu bei, innerstädtische Streitigkeiten beizulegen. «Ihre integrative Kraft nahm besonders zu, als viele Vereine die Beitrittshürden senkten und sich für breitere bürgerliche Schichten öffneten», heisst es in der Wiler Chronik. «In Wil traf das insbesondere auf die Sänger- und Musikvereine zu, die so für einen kulturellen Aufschwung in der Äbtestadt sorgten.»

Zwar wurde bereits im 18. Jahrhundert musiziert und Theater gespielt, doch erst in der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts erfasste die Musik- und Theaterbegeisterung breite gesellschaftliche Schichten. Die Hauptrollen spielten gemäss Rothenbühler und Schneider der Orchesterverein und die 1868 gegründete Theatergesellschaft, die mittlerweile Musiktheater Wil heisst.