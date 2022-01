Vereinsgründung Jetzt gibt Martin Rütti Vollgas: «ProFlawil» ist der jüngste Dorfverein Flawil hat einen Verein mehr. Mit «ProFlawil» will sich der Initiant und Präsident, Martin Rütti, für die Stimmlosen im Dorf engagieren. Heute Sonntag war Vereinsgründung.

Der Vorstand des Vereins Pro Flawil mit Martin Rütti als Interimspräsident, Christian Sandmeier als Vizepräsident und Monika Zurlo als Kassierin (von links). Als Revisor amtet Stefan Kellenberger (hinten). Bild: Andrea Häusler

Stürmisch wie das Wetter am Sonntagvormittag waren die vergangenen Monate für Martin Rütti. Seit der Lancierung seiner Petition für Sicherheit am Flawiler Bahnhof und der Kandidatur für den Gemeinderat hat sich sein Leben um 180 Grad gedreht.

Der 57-Jährige sieht sich am Beginn eines neuen Lebensabschnitts, ist voller Tatendrang, Ideen und Zielen. Den Rucksack der Vergangenheit will er endgültig ablegen, beruflich und privat durchstarten. Ein erster Schritt dazu war die Gründung des Vereins ProFlawil.

Jungpolitikerforum im Lindensaal

Rütti hat sich bewusst für diese Organisationsform und gegen eine Parteigründung entschieden. «Als Verein sind wir politisch unabhängig und an kein Parteiprogramm gebunden», sagt er. Das ist ihm wichtig: «Dadurch können wir autonom den Finger in jede Wunde legen, die wir in Flawil ausmachen.» Ausserdem seien die Konditionen bei den Saalmieten oder Inserattarifen im Gemeindeblatt besser.

Davon profitiert der neue Verein erstmals am 2. April. An diesem Datum ist der Lindensaal für das erste Jungpolitikerforum (JPF22) reserviert. Das Programm sieht neben Workshops auch Podiumsgespräche zu Themen wie «Jugend und Wirtschaft», «Jugend und Sport», «Jugend und Kultur» usw. vor. Rütti will dafür bereits namhafte Referenten verpflichtet haben. Jetzt gehe es darum, die lokale Industrie für die Defizitgarantie zu gewinnen.

Nur interimistische Vereinsführung

Gewiss, es war ein überschaubares Grüppchen, das sich zur Gründung von ProFlawil im Mocafé eingefunden hatte, die Statuten absegnete, den Vorstand wählte und den Mitgliederbeitrag festlegte. Martin Rütti zeigte sich davon aber unbeeindruckt, wohlwissend, dass für eine erfolgreiche Vereinstätigkeit grosse Bemühungen um Support nötig sind.

Gewisse Dinge sind auch aufgeschoben. So bleibt ihm ein Anliegen, dass künftig auch ein Ausländer/eine Ausländerin im Vorstand Einsitz hat. Denn Rütti ist bekennender Befürworter des Wahl- und Stimmrechts für Ausländer auf kommunaler Ebene. «Wer Steuern zahlt, soll auch mitbestimmen können», findet er.

Derzeit steht er dem Verein selber vor. Interimistisch, wie er betont. Denn seine Zukunft sieht er im Hintergrund. Neben ihm haben Christian Sandmeier (Vizepräsident) und Monika Zurlo (Kassierin) im Vorstand Einsitz. Revidiert wird die Rechnung von Stefan Kellenberger.

Unterstützung für Pfadi St. Laurentius

Die Gründungsversammlung hat sich auf einen Mitgliederbeitrag von 50 Franken verständigt und bereits entschieden, das Crowdfunding der Pfadi St. Laurentius zur Neubeschaffung von Zelten mit einem Beitrag zu unterstützen. «Wir sind ein Non-Profit-Verein, der mit dem Vermögen Projekte und Personen unter die Arme greifen will, die auf finanzielle Hilfe angewiesen sind», macht Rütti klar.

Keine «Non Governmental Organisation» ist die Martin Rütti Consulting, mit der er sich per 1. März selbständig macht. Mit der Firma will er im Bereich Beratung, Coaching, Organisation und Dienstleistung tätig sein.