Vereinssterben Ein Jahrgängerverein weniger für die Region Wil: Die Jahrgänge 1931–35 gehen in den endgültigen Ruhestand An einer ausserordentlichen Hauptversammlung hat sich der Jahrgängerverein 1931–35 Wil und Umgebung aufgelöst. Er war dato der «älteste» Jahrgängerverein der Region und bestand genau 30 Jahre lang.

27 Kameraden nahmen an der letzten Hauptversammlung des Jahrgängervereins 1931–35 Wil und Umgebung teil. Bild: PD

Vergangene Woche stand für den Jahrgängerverein 1931–35 Wil und Umgebung eine denkwürdige Hauptversammlung an. 27 Jahrgänger-Kameraden trafen sich in der Aula Lindenhof und beschlossen die Auflösung des Vereins. Das ist einer Medienmeldung zu entnehmen. Mit dem Jahrgängerverein 1931–35 Wil und Umgebung verschwindet der Verein mit den ältesten Mitgliedern der Region. Präsident Ernst Gmür liess es sich entsprechend nicht nehmen, im Anschluss an seinen letzten Jahresbericht auch einen bebilderten Rückblick zu präsentieren.

Ganz auf Kameradschaft und ein soziales Miteinander müssen die verbleibenden Männer allerdings nicht verzichten. Die ehemaligen Mitglieder sollen sich künftig an zwanglosen monatlichen Treffen wiedersehen und so ihre Erinnerungen austauschen können.

Der letzte Vorstand des Jahrgängervereins, von links: Paul Forster, Max Auer, Vereinspräsident Ernst Gmür, Aktuar Erhard Hauser, Beda Mayer. Bild: PD

In den 30 Jahren seines Bestehens konnte der Verein weit über 600 Anlässe durchführen. Dazu gehörten Dinge wie Exkursionen und Vorträge, aber auch Halbtages- und Tageswanderungen sowie Velotouren, erklärt Aktuar Erhard Hauser auf Anfrage. Auch Operettenbesuche seien auf dem Programm gestanden. 1993 gegründet, hatte der Jahrgängerverein in seiner Blüte knapp 200 Mitglieder, sagt Hauser. «Per Ende letzten Jahres waren es noch 54 Kameraden.» (pd/ser)