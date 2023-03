Vereinigung Neuer Name, neues Logo, finanzielles Plus: Die Arbeitgeber der Region Wil rüsten sich für die Zukunft Die Arbeitgebervereinigung der Region Wil gibt es nicht mehr – zumindest dem Namen nach. Denn die Wirtschaftsplattform benannte sich in Wirtschaft Region Wil um.

Der eine kommt, der andere geht, von links: das neue Vorstandsmitglied Nicolas Steiner, Präsident Marc Züllig und der ausgeschiedene Andreas Hilber. Bild: Christof Lampart

Überraschend kam der Schritt wohl für niemanden. Bereits an der Herbstversammlung 2022 hatte Marc Züllig, Präsident der Arbeitgebervereinigung Region Wil, «für das Rebranding, für einen frischen Auftritt» geworben und eine Umbenennung samt einhergehender Statutenänderung für die nächste Generalversammlung in Aussicht gestellt.

Nun war es am Dienstagabend, in den Räumen der Autowelt von Rotz, so weit. Vor 71 Personen, welche insgesamt 43 Firmen vertraten, wurden zum einen das neue Erscheinungsbild und – ab sofort – auch der neue Name einstimmig abgesegnet, beziehungsweise in Kraft gesetzt.

Einstimmig hiessen die Mitglieder das Rebranding der Vereinigung und die damit einhergehende Statutenänderung gut. Bild: Christof Lampart

Sagen, was Sache ist

Das neue, moderne Logo setzt sich aus diversen Elementen zusammen, vereint eine gewisse Buntheit und Beschwingtheit und imitiert nicht zufällig das «Strahlen» eines Leuchtturm. «Das neue Logo wirkt frischer und aussagekräftiger als das alte, strahlt es doch Energie und Dynamik aus. Und Wil will wirtschaftlich eine Leuchtturmregion sein. Das passt also einfach auch von der Aussage her, weshalb wir zu diesem Logo gekommen sind», begründete Marc Züllig den Vorschlag.

Dass auch der bisherige Name «Arbeitgebervereinigung Region Wil» durch «Wirtschaft Region Wil» ersetzt wurde, sei ein weiterer Modernisierungsschritt, werde doch mit dem neuen Namen «gesagt, was Sache ist, während mit AGV viele gar nichts anfangen konnten», betonte Marc Züllig. Weder in der Diskussion über den Neuauftritt noch bei der anschliessenden Statutenrevision – bei der das Statut von sechs auf vier Seiten gekürzt wurde – wurde von den Mitgliedern die Möglichkeit zur Meinungsäusserung genutzt, sondern vielmehr die Änderungen kurz und bündig durchgewinkt.

Präsident Marc Züllig (links) verabschiedet, nach fast 11 Jahren, den AGV-Sekretär Andreas Hilber. Bild: Christof Lampart

Steiner folgt auf Hilber

Einen Wechsel gab es im Vorstand, trat doch nach über zehn Jahren der bisherige Sekretär, Andreas Hilber, zurück. Für ihn wurde neu und einstimmig Nicolas Steiner von der UBS gewählt. Positiv sei auch die Entwicklung des Mitgliederbestandes, welcher stetig leicht zunehme. Und schliesslich schloss auch die Rechnung 2022 deutlich positiver als gedacht ab, nämlich mit einem Gewinn von

12 200 Franken; budgetiert war hingegen ein Verlust von 3000 Franken.

Andreas Hilber erklärte, dass viele Rechnungen, deren Arbeiten und Dienstleistungen man im Jahr 2022 in Anspruch genommen habe, erst im 2023 gestellt wurden. Und auch für die Herbsttagung 2022 musste kein Geld ausgegeben werden, übernahm doch die Firma Stihl sämtliche Kosten. Massive rote Zahlen sieht hingegen das Budget 2023 von Wirtschaft Region Wil vor: nämlich ein Minus von 27 200 Franken. Dieses seien unter anderem auch auf die Kosten für das Re-Branding und den Launch einer neuen Website zurückzuführen, erläuterte Hilber. Auch wolle man sich auch weiterhin für das Zustandekommen von Wil West einsetzen, was ebenfalls Kosten verursache.