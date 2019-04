Verein Wil Tourismus sucht seinen Daseinszweck Beim Verein Wil Tourismus sind Ideen für neue Anlässe und Aktivitäten gefragt. Dazu wurde der Vorstand um drei neue Mitglieder verstärkt. Zum Botschafter der Stadt wurde der Autor Roland P. Poschung erkoren. Gianni Amstutz

Von links: Laudator Christoph Niederberger, Wil-Tourismus-Präsident Walter Dönni, der neue Wiler Botschafter Roland P. Poschung und seine Partnerin Helena Hohermuth. (Bild: Gianni Amstutz)

Der Verein Wil Tourismus ist noch immer in einer Selbstfindungsphase. Dies verdeutlichte die Frage von Präsident Walter Dönni, wie die Vereinsmitglieder zu einer allfälligen Namensänderung stehen. Denn für klassische Aufgaben, die im Bereich Tourismus angesiedelt sind, ist der Verein nicht mehr zuständig. Diese Bereiche, für die Wil Tourismus in Form einer Leistungsvereinbarung der Stadt bis Ende 2016 verantwortlich gezeichnet hatte, wurden von der Stadt selbst übernommen.

Die anfänglichen Streitigkeiten zwischen Wil Tourismus und der Stadt sind Geschichte. Doch seit der Neuorganisation – so scheint es – ist der Verein auf der Suche nach seinem Daseinszweck. Zwar hat er einige seiner Anlässe und Eckpunkte wie etwa die Sommerserenade, die Auszeichnung des Wiler Botschafters (siehe Kasten) oder den Prix Casa beibehalten. Und mit dem Wiler Turmfest ist im vergangenen Jahr ein weiterer Event hinzugekommen. Diese Anlässe erfreuen sich gemäss Dönni zwar einer beachtlichen Beliebtheit, doch der Vorstand des Vereins will künftig stärker mit neuen Ideen in Erscheinung treten.

Mit grösserem Vorstand auf zu neuen Ufern

Dazu hat der Verein an seiner Hauptversammlung erste Schritte eingeleitet. So wurde der Vorstand personell verstärkt. Zu den bisherigen Vorstandsmitgliedern gesellen sich mit Maria Schmid, Errico Mirto und Samuel Konrad drei Neuzugänge. Sie sollen dabei helfen, neue Ideen zu entwickeln und dem Verein so wieder schärfere Konturen zu geben. Oder wie Walter Dönni es mit Blick sowohl auf zusätzliche Aktivitäten des Vereins als auch auf die Ausgaben im Budget formulierte:

«Es darf durchaus wieder etwas mehr werden.»

Denn für das Jahr 2019 plant Wil Tourismus mit Ausgaben und Einnahmen von rund 13500 Franken – und backt damit vorerst weiter kleine Brötchen. Doch das soll sich ändern.

Roland P. Poschung ist Wiler Botschafter 2019 Die Auszeichnung Botschafter der Stadt Wil geht im Jahr 2019 an Roland P. Poschung aus Bronschhofen. Der Inhaber der Firma Medien und Ausbildung, Buchautor und Sozialarbeiter hat sich über Jahrzehnte mit seinem vielseitigen kulturellen und sozialen Engagement ausgezeichnet. Poschung reiht sich in eine illustre Gruppe ein. Vom Kabarettisten Viktor Giacobbo über den Fussballnationalspieler Fabian Schär bis hin zu Karin Keller-Sutter, die in ihrem Jahr als Wiler Botschafterin zur Bundesrätin gewählt wurde, bekleideten schon einige prominente Namen das Amt des Botschafters. Sie alle trugen auf die eine oder andere Art dazu bei, den Namen der Stadt Wil über die Gemeindegrenzen hinaus bekannter zu machen. Roland P. Poschung beschreitet in dieser Hinsicht einen etwas anderen Weg. Denn anstatt selbst über eine schweizweite oder internationale Bekanntheit wie einige seiner Vorgänger zu verfügen, holt Roland P. Poschung als Moderator seiner Gesprächsreihe «Persönlich im Hof zu Wil» regelmässig nationale und internationale Grössen wie Sepp Blatter, Roberto Blanco oder Toni Vescoli nach Wil. Roland P. Poschung zeigte sich sichtlich gerührt über die Auszeichnung für sein Wirken. Er habe anfangs an einen Scherz geglaubt, als ihm verkündet wurde, dass er Wiler Botschafter werden würde. Poschung hat dennoch schon eine Idee, was er in seinem Jahr als Wiler Botschafter für die Bevölkerung machen will. Der Autor plant, in Alterszentren Lesungen aus seinen «1 Franken Geschichten» durchzuführen. (gia)

So wurden im Budget 2019 bereits 1000 Franken für Initialkosten für neue Aktivitäten eingeplant. «Ein Betrag, der in den kommenden Jahren noch ansteigen könnte», sagte Walter Dönni. Der vergrösserte Vorstand werde sich demnächst zu einem Brainstorming treffen, um die künftige Ausrichtung des Vereins zu diskutieren. Ein neues Projekt, für das erste Gespräche und Abklärungen bereits getroffen worden seien, ist die Feier zum Nationalfeiertag. Details waren vom Präsidenten dazu jedoch noch keine zu erfahren.

Hoffnung auf alte Zeiten in der Zukunft

Die von Walter Dönni in der allgemeinen Umfrage angetönte Namensänderung wird es derweil – zumindest bis auf weiteres – nicht geben. Ein Mitglied sagte dazu: «Unser Verein wird die derzeitige politische Konstellation wohl überstehen. Vielleicht kommen dann wieder andere Zeiten für Wil Tourismus.» Der lautstarke Beifall, der auf dieses Votum folgte, zeigte, dass die Hoffnung auf eine Rückkehr zu alter Grösse und alten Aufgaben nicht gänzlich erloschen ist. Unabhängig davon, ob das eintritt oder nicht, scheint es so, als würde sich Wil Tourismus in nächster Zeit verändern und neu definieren.