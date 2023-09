Verein Musicalfieber Ein Junge in Frauenkleidern und der Umbruch der 1960er-Jahre: In Flawil feiert das Stück «Sunny» seine Uraufführung Der Verein Musicalfieber Flawil brachte sein neues Stück «Sunny» auf die Bühne. Ein vierzehnköpfiges Ensemble sowie eine sechsköpfige Liveband erweckten die Geschichte des Wiler Autors Heiner Gabele zum Leben.

Die Familie Jones mit Mutter Tina (Bettina Wolf), Sunny (Severin Pfeffer), Mary (Kim Hoksbergen) und Vater Tom (Philipp Guldimann). Bild: zvg

Am Freitagabend waren im Flawiler Lindensaal die Sechzigerjahre zurück: Der Verein Musicalfieber Flawil feierte mit seinem neuen Stück «Sunny» Weltpremiere. Das Musical entführte die Zuschauer in das schillernde Zeitalter der Sechziger und beeindruckte mit einer mitreissenden Darbietung der damaligen Musik, unter anderem mit Liedern wie «Born to be Wild» von Steppenwolf, «Respect» von Aretha Franklin oder «Oh, Pretty Woman» von Roy Orbison. Die Melodien – gespielt von einer sechsköpfigen Liveband – versetzten das Publikum zurück in eine Ära des gesellschaftlichen Umbruchs und des Wandels.

Das Stück handelt von Sunny Jones (Severin Pfeffer), einem jungen Mann, der auf einer Mottoparty von seinen Freundinnen Peggy (Sibylle Gabele), Barbara (Yara Kuratli) und Phyllis (Angelina Kilic) aus Spass in Frauenkleider gesteckt wird. Das führt dazu, dass Sunny beginnt, sich mit seiner eigenen Identität auseinanderzusetzen. Er erkennt, dass er sich in Frauenkleidern wohlfühlt und ähnliche Gefühle bereits als Kind empfand.

Sunny (links unten) muss sich einigen Problemen stellen. Bild: zvg

Minutenlange stehende Ovationen

Die Geschichte von Sunny ist eine Reise der Selbsterkenntnis und der Selbstakzeptanz, voll mit Widerständen, die zum Beispiel vom strengen Vater Tom (Philipp Guldimann) oder College-Rowdy Jim (Nevio Weishaupt) zusammen mit seinem Gefolgsmann Bobby (Reto Naef) ausgehen. Erzählt wird die Geschichte in zwei Zeitebenen: Sunnys Geschichte verbindet sich mit der Zeit der 2020er-Jahre, als Mutter Nancy (Stephanie Thür-Portmann) zusammen mit ihrer Tochter Abby (Anna Jacquérioz) in das alte Haus der Familie Jones zieht und dort ein Fotoalbum findet.

Das Musical lebt von grossen Tanzszenen. Bild: zvg

Das Musical aus der Feder des Wiler Autors Heiner Gabele fordert dem vierzehnköpfigen Ensemble einiges ab. Doch dieses lieferte und überzeugte mit schauspielerischen und tänzerischen Leistungen sowie stimmlichem Können. «Sunny» ist nicht nur unterhaltsam, sondern regt auch zum Nachdenken an. Das Premierenpublikum bedankte sich mit minutenlangen stehenden Ovationen. (pd)