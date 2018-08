Verbot reisst grosses Loch in die Kasse des Wiler Feurwerkverkäufers Alain Stucki Tonnenweise unverkauftes Feuerwerk und Umsatzeinbussen von mehr als 50 Prozent: Das totale Feuerwerksverbot am 1. August machte der Branche einen dicken Strich durch die Rechnung. Der Wiler Feuerwerker Alain Stucki zieht Bilanz. Claudio Weder

Wegen des totalen Feuerwerksverbotes am 1. August wurde tonnenweise Feuerwerk von den Händlern an die Lieferanten zurückgeschickt. (Bild: Steffen Schmidt/Keystone)

Der 1. August war ein grauer Tag für die Feuerwerksbranche. In beinahe allen Kantonen wurde aufgrund der erhöhten Waldbrandgefahr ein totales Feuer- und Feuerwerksverbot verhängt. Die Grossfeuerwerke in den Gemeinden wurden abgesagt, die Fachgeschäfte verzichteten auf den Verkauf von Raketen und Vulkanen, stornierten die Bestellungen oder retournierten die bereits bestellte Ware an die Händler. Die Folgen: Die Feuerwerksindustrie schrieb rote Zahlen.

Auch die Stucki AG, mit Sitz in Wil, bekam das totale Feuerwerksverbot zu spüren: tonnenweise überschüssige Ware und Umsatzeinbussen von mehr als 50 Prozent, so die ernüchternde Bilanz. «Unsere Kunden und somit auch wir als Lieferant haben praktisch nichts verkauft», sagt Geschäftsführer Alain Stucki. Das habe er seit 1991, seit er im elterlichen Betrieb eingestiegen ist, noch nie erlebt. Selbst der Hitzesommer 2003, der damals alle Rekorde brach, hatte dem Wiler Pyrotechnik-Händler nicht viel anhaben können. Anno dazumal wurde zwar auch ein totales Feuerwerksverbot verhängt, in den Ostschweizer Kantonen nach Regengüssen aber wieder gelockert, wenn nicht sogar ganz aufgehoben. «Somit wurde der Rückgang etwas abgefedert», sagt Stucki. Einen solchen «Totalausfall» wie dieses Jahr habe es hingegen bislang nicht gegeben, wie er weiter sagt.



Ein Grossteil der Einnahmen fällt weg

Für ein Unternehmen, das mit dem Verkauf von Feuerwerk sein Geld verdient, sei ein Feuerwerksverbot am Bundesfeiertag natürlich äusserst ärgerlich. Denn der Bundesfeiertag sei die wichtigste Einnahmequelle der Feuerwerkbranche. Rund 60 Prozent des Jahresumsatzes erwirtschaftet die Stucki AG am 1. August. Rund 20 Prozent an Silvester, der Rest wird mit privaten Anlässen wie Hochzeiten und Jubiläen gedeckt. Zudem hat das Unternehmen auch Dekoartikel im Angebot. Damit könne dieses wetterbedingte Verlustrisiko, das mit dem Verkauf von Feuerwerk besteht, zumindest zu einem Teil wieder ausgeglichen werden. Trotzdem ist das Loch, das der diesjährige Hitzesommer und das damit verbundene Feuerwerksverbot in das Budget der Wiler Firma gerissen hat, mehr als bloss ein Nadelöhr: Ein Grossteil der Einnahmen fällt weg.



Natürlich sei dies auch ein emotionaler Verlust, sagt Stucki. Mit den Vorbereitungen, die zunichte gemacht wurden, versiegte auch die Vorfreude auf die Feuerwerksaison: «Wir hatten einige coole neue Sachen auf den Markt gebracht. Wie etwa den Einhornvulkan. Wir hätten gerne gesehen, wie viel Freude die Kinder und Familien damit gehabt hätten. Doch daraus wurde leider nichts.»



Tonnenweise Überschuss



Der Überschuss von tonnenweise unverkauftem Feuerwerk wird nun sicher eingelagert und nächstes Jahr oder an Silvester verkauft, wie Alain Stucki sagt. Das Gute daran ist nämlich: «Das Feuerwerk ist nicht wie der Joghurt. Es hat kein Verfallsdatum.» Sofern es kühl und trocken gelagert werde, sei es ohne Problem fünf bis zehn Jahre haltbar. Auch um die Platzreserven muss sich Alain Stucki keine grossen Gedanken und Sorgen machen: Zum einen darf sich die Lagerhalle der Stucki AG zu den grössten der ganzen Ostschweiz zählen, zum anderen werde die Liefermenge nicht mehr grösser – für 2019 sei ja bereits alles eingekauft.



Doch wie geht es jetzt weiter? Trotz Verlustgeschäft schaut Alain Stucki positiv in die Zukunft: «Natürlich steigt die Wahrscheinlichkeit einer erneuten Trockenepisode mit der Klimaerwärmung an. Das gibt einem schon zu denken.» Doch wegen eines einzigen trockenen Sommers gleich den Kopf hängen zu lassen, wäre falsch. Schliesslich könne auch ein regnerischer Sommer zu einer Verkaufsflaute führen. Gegen das Würfelspiel von Petrus ist bekanntlich nicht viel auszurichten. «Das Geschäft mit Feuerwerk ist und bleibt ein Risikogeschäft, weil es vom Wetter abhängig ist.» Aber damit müsse man leben – versichern könne man sich nicht, sagt Stucki mit Bedauern.



Die einzige Lösung wäre wohl: den Bundesfeiertag auf einen Zeitpunkt festzulegen, an dem das Waldbrandrisiko und damit auch das Risiko für ein totales Feuerwerksverbot in Schach gehalten werden könnte, im März zum Beispiel, wenn es meist nass und feucht ist. «Doch das könnte schwierig werden», sagt Stucki und lacht.