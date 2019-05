Schweizer Burgen-Bauboom im Mittelalter: Auch viele verborgene Zeitzeugen in Flawil sind zu entdecken Im Hochmittelalter (11. bis 13. Jahrhundert) erlebte die Schweiz einen eigentlichen Burgen-Bauboom. In der Ostschweiz entstand in dieser Zeit eine Unzahl von Burgen. Allein um Flawil sind neun nachgewiesen, deren Standorte heute kaum mehr bekannt sind. Johannes Rutz

Einen guten Überblick über einstige Festungsanlagen verschafft die Burgenkarte der Kantone St. Gallen und Appenzell aus dem Jahre 1942. Drei Burgen im Raum Flawil sind der Glatt entlang gruppiert, drei im nördlichen Teil der Gemeinde Degersheim bei Magdenau bis Spielberg und drei auf den nördlichen Hügeln der Strasse nach Oberrindal entlang. Allesamt sind heute Ruinen.

Am bekanntesten und ein beliebtes Ausflugziel ist die Burgruine Helfenberg (Nr. 48 auf der Karte), südlich des Gossauer Weilers Helfenberg, am Rande des Steilabsturzes gegen die Glatt. Die Burg ist im Dickicht verborgen. Sie findet 1244 erstmals Erwähnung im Zusammenhang mit der Gründung des Klosters Magdenau. 1407 wird sie von den Appenzellern zerstört, zerfällt und Teile stürzen ins Glatttobel hinunter. 1939 kauft die Genossenschaft Oberberg, Gossau, die Ruine. Sie wird restauriert und seither unterhalten.

Die Zerstörungswut der Appenzeller

Auf der gegenüberliegenden Anhöhe, oben am steilen linken Glattufer und in Sichtweite der Burg Helfenberg, stand die Burg Burgau (Nr. 79). Nur noch spärliche Reste der einstigen Anlage sind erkennbar, etwa ein tiefer Graben. Wahrscheinlich 1079 errichtet als Bollwerk des Abtes des Klosters St. Gallen gegen die Toggenburger, gehört sie später den Gielen von Glattburg und wird 1403 von den Appenzellern eingenommen, längere Zeit besetzt und später zerstört.

Den Flawilern gut bekannt ist die Gielen-Glattburg (Nr. 53). Wer von den Riedern zur Glatt hinunterwandert, erkennt am Flussufer den Glattfelsen und hoch oben die letzten Fundamentreste der Gielen-Glattburg. Die Burg liegt südwestlich des Hofes Glattburg. Dort geht es zuerst tief einen Graben hinunter und dann steil hinauf zum Burghügel, der senkrecht gegen den Fluss abstürzt. Die Burg gehörte dem weitverzweigten Geschlecht der Gielen. Sie waren mächtige Edelleute, bekleideten wichtige Hofämter bei den Äbten von St. Gallen und waren Vasallen grosser Herren (Österreich, Toggenburg, Kyburg, Habsburg). Die Burg wurde 1403 von den Appenzellern zerstört, wieder aufgebaut, 1485 erneut zerstört, nun durch die Burgauer und Flawiler.

Ein Teil der Ruinen stürzte mit einem Felsschlipf im 16. Jahrhundert in die Tiefe. Der Rest diente 1732 dem Kirchenbau in Niederwil. Der ursprüngliche Sitz des Geschlechtes der Familie Giel soll die Gielsberg oder Salengugi (Nr. 81) gewesen sein. Sie befindet sich nordwestlich des Klosters Magdenau. Auf dem Hochplateau des Surmooses bei den Stallungen geht es in einen gegen das Bubental steil abfallenden Grat über. Auf der Krete, in dichtem Holz versteckt, sind noch heute ein Graben und minimale Mauerreste zu finden. Archäologische Grabungen brachten im Jahre 1995 Becherkacheln zum Vorschein als Beweis einer ganzjährigen Bewohnung.

Mauern und Gräben Indizien von früheren Burgen sind meist Reste von Mauern, steile Abhänge und Gräben. Insbesondere letztere sind oft die einzigen übrig gebliebenen Zeugen von Burganlagen. Die Erbauer liessen die Hügelflanken so bearbeiten, dass steile Abhänge entstanden. Man nennt diese Arbeit «abböschen» oder «abschroten». Zudem liess der Bauherr tiefe Gräben gegen ungeschützte Flanken ausheben. (jru)

Einen Kilometer südwestlich des Klosters Magdenau stand eine weitere Burg, die Lämmlerwiese (Nr. 80). Wenn man von Magdenau Richtung Nassen fährt, kommt nach wenigen Kurven die Abzweigung Richtung Winzenberg. Rund 100 Meter nordwestlich der Strassengabelung erhebt sich im Wald ein steil aufragender, runder Hügel. Wahrscheinlich handelt es sich um eine Wehranlage. Sie ist archäologisch noch nicht erforscht.

Burgruine Landegg: lohnendes Ausflugsziel

Ein lohnendes Ausflugsziel ist die Burgruine Landegg (Nr. 89), weil der Burghügel, der steile Halsgraben und Mauerreste eine gute Vorstellung der früheren Burg vermitteln. Sie liegt auf einem bewaldeten Geländesporn und befindet sich nordwestlich des Hofes Spielberg, abseits der Strasse nach Winzenberg. Die Burg gehörte den Schenken von Landegg. Sie wurde 1313 an das Kloster Magdenau verkauft und im 14. Jahrhundert aufgegeben. Im Mai 1942 legten Pfadfinder ein Mauerstück von 2,7 Meter Höhe bloss, wie dem Neujahrsblatt des Historischen Vereins von 1942 zu entnehmen ist. In Sichtweite auf der gegenüberliegenden Talseite befindet sich die Burg Kraienberg (Nr. 83). Sie liegt südlich des Weilers Kreienberg auf einem vorspringenden Bergrücken, mit prächtigem Steilabfall nach drei Seiten. Es finden sich jedoch keine Spuren mehr einer Burg, nicht einmal ein abschnürender Graben ist auszumachen.

Die ehemalige Burg Eppenberg befindet sich auf der Anhöhe oberhalb des Restaurants Eppenberg bei Punkt 807 (Nr. 82), mit prächtiger Sicht ins Thurtal. Von der Burg ist praktisch nichts mehr zu sehen. Jedoch ist sie mit Geschichtstafeln gut beschriftet. 1222 wird ein Angehöriger des niederadligen Geschlechtes der Edlen von Eppenberger erwähnt. Die Burg wurde in den Appenzeller Kriegen 1403 zerstört, wieder aufgebaut und fiel 1521 einem Blitzschlag zum Opfer. Die Steine der Mauern wurden für den Bau der Kirche Bichwil verwendet.

Trutzige und stolze Burg Wildberg

Südlich des Restaurants Wildberg im Wald beim Burgstock Punkt 752 sind Spuren der einstigen Burg Wildberg (Nr. 88) erkennbar, namentlich die geradezu spektakulären steilen und tiefen Gräben. Die Burg wurde 1290 nach siebenwöchiger Belagerung durch Untergrabung des Hügels eingenommen, dann aber wieder aufgebaut und von den benachbarten Herren von Eppenberg übernommen.