Veranstaltung Sänger trifft auf Malerin: Das war der Line-Up bei «Persönlich im Hof zu Wil» Jennifer Gehr, Malerin aus Flawil, sowie Remo Forrer, Sänger aus Hemberg und Gewinner der Casting-Show «Voice of Switzerland» 2020, sprachen am Anlass der Volkshochschule Wil mit Moderator Roland P. Poschung.

Der Leiter der Volkshochschule Wil Daniel Schönenberger, Remo Forrer, Jennifer Gehr und Roland P. Poschung im Anschluss an die Veranstaltung «Persönlich im Hof zu Wil». Bild: Martin Knoepfel

Die Malerin Jennifer Gehr hat sich der Ölmalerei, also einer alten Technik, verschrieben. Die Bilder kommen aber modern daher. Remo Forrer, Sänger-Songwriter, wird ab April mit «Das Zelt» auf Tournee gehen. Einer seiner Auftritte wird in St.Gallen sein. Am vergangenen Sonntag trafen sie sich für «Persönlich im Hof zu Wil» der Volkshochschule mit Roland P. Poschung zum freundschaftlichen Gespräch.

Für den musikalischen Anfang und Schluss sorgte Remo Forrer gleich selbst, der sich am Keyboard begleitete. 20 Personen kamen am Sonntag in den Hof zu Wil.

Schon als Kind malte sie gerne

Jennifer Gehr stammt aus Hannover und kam des Ex-Partners wegen nach Flawil. Heute empfindet sie die Schweiz als ihre Heimat. Sie hat schon als Kind gerne gemalt und eine Schule mit Schwerpunkt Musik oder Kunst besuchen können, wohl weil die Eltern auf eine Karriere als Musikerin hofften, erzählte sie ihren beiden Gesprächspartnern und dem Publikum.

Es kam jedoch anders, sie entschied sich gegen eine Musikkarriere. «Auch heute noch schlägt mein Herz für die Ölmalerei, aber in moderner Form.» So malt sie zum Beispiel nach Fotos. Digitale Kunst ist aber nicht ihr Ding. Mit ihrer Kunst möchte Jennifer Gehr den Menschen ein positives Umfeld geben. Den Gesang pflegt sie weiter, als Hobby.

Im November 2022 konnte sie Werke auf der «Art Miami» zeigen. Im März wird ihre Wiener Galerie einige Gemälde an die Art Expo in New York bringen. Möglicherweise werden auch südkoreanische Kunstliebhaber Jennifer Gehrs Werke dieses Jahr bewundern können. «Ich bin froh, wenn die zweite Jahreshälfte ruhiger wird.»

Die Ideen kommen meist unterwegs

Remo Forrer stammt aus einer Ländler-musikalischen Familie und begann seine musikalische Laufbahn mit der Blockflöte. Bald schon fand er die Handorgel und das Keyboard spannender. «Neue Melodien fallen mir meist ein, wenn ich unterwegs oder in der Natur bin.» Auch er macht sich die Technik zu Nutze, wenn er eine Idee hat: Er summt die Melodie und schickt sie sich als Sprachnachricht.

Remo Forrer erhielt sehr viel Beifall für seinen Kurzauftritt. Bild: Martin Knoepfel

Ab April folgt eine Tournee mit «Das Zelt», die auch nach St.Gallen führt. «Es ist ein Format mit jüngeren Künstlern. Ich weiss noch nicht, was und wie viel ich singe.»

Zu «Voice of Switzerland» hatte Remo Forrer eine lustige Reminiszenz auf Lager. Nachdem wegen der Coronapandemie zuerst unklar war, ob es ein Finale geben würde, musste jeder Finalist einen Handy-Clip machen. Leute in Schutzanzügen brachten die Geräte vorbei und holten sie wieder ab. «Aufnahmeort war der Keller des Elternhauses.»