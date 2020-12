Niederhelfenschwil Vandalen auf der Sproochbrugg Am Rasen des Sportplatzes entstand Sachschaden in Höhe von Tausenden von Franken.

(kapo/mkn) In der Zeit zwischen Mittwochnachmittag, 30. Dezember, und heute Donnerstagmorgen, 31. Dezember, sind Unbekannte mit einem Fahrzeug auf dem schneebedeckten Sportplatz der Oberstufe Sproochbrugg an der Leo-Jung-Strasse herumgefahren. Das schreibt die Medienstelle der Kantonspolizei in einer Mitteilung von heute.

Dabei sei der Rasen in Mitleidenschaft gezogen worden. Der Sachschaden betrage mehrere tausend Franken, heisst es weiter. Personen, welche Angaben über den Verursacher und sein Fahrzeug oder zum Hergang machen können, werden gebeten, sich beim Polizeistützpunkt Oberbüren, 058 229 81 00, zu melden.