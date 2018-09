Uzwiler Ratsschreiber hat gekündigt Marcel De Tomasi verlässt die Gemeindeverwaltung.

Die Suche nach einem Nachfolger läuft bereits. Tobias Bruggmann

Nach acht Jahren in Uzwil geht Marcel De Tomasi nach Herisau. (Bild: PD)

«Bereits an meinem Bewerbungsgespräch bei der Gemeinde Uzwil habe ich gesagt, dass ich nach rund zehn Jahren mich beruflich einen Schritt weiterentwickeln möchte. Weil es mit dem neuen Job gut zusammengepasst hat, werden es acht Jahre sein», sagt der Uzwiler Ratsschreiber Marcel De Tomasi. Acht Jahre lang wirkte er als stiller Arbeiter in der Gemeindeverwaltung.

Jetzt wechselt er nicht nur die Gemeinde, sondern gar den Kanton: De Tomasi wird Geschäftsführer der Stiftung Tosam in Herisau.

«Ich hatte keine akuten beruflichen Veränderungsabsichten, doch ich freue mich sehr, dass es geklappt hat.»

Für De Tomasi sei es eine sehr dynamische Zeit in einem tollen Team gewesen, auf die er gerne zurückblicke. «Es gab viele verschiedene Themen und Projekte, die in guter Erinnerung bleiben, so etwa der Bau des Begegnungsplatzes, der Aufbau der Marke ‹Kulturbär› oder die Digitalisierungsprojekte.»

Helfer des Gemeinderats



De Tomasi verlässt Uzwil per 1. Mai 2019. Auf den gleichen Zeitpunkt sucht die Gemeinde eine Nachfolgerin oder einen Nachfolger. Gefragt sei eine Person mit einer abgeschlossenen Ausbildung im kaufmännischen Bereich und abgeschlossener höherer Weiterbildung im Bereich der öffentlichen Verwaltung, heisst es im Stelleninserat.

Der Ratsschreiber wirkt im Hintergrund der Gemeinde: Er führt die Gemeindekanzlei und arbeitet eng mit der Exekutive zusammen. Der Ratsschreiber führt zudem das Protokoll an den Gemeinderatssitzungen. Eine weitere Aufgabe ist die Durchführung von Wahlen und Abstimmungen und öffentlichen Anlässen.



In Uzwil ist der Ratsschreiber auch Bereichsleiter für die Abteilungen Bibliothek, Einwohner- und Zivilstandsdienst, Grundbuch und Soziales.