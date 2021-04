Uzwil Wie weiter bei der Augartenkreuzung? SVP sieht Unterführung im Vorteil – Gemeinde setzt sich mit Kanton zusammen Der St.Galler Regierungsrat muss die Sanierung des Verkehrsknotens in Uzwil neu aufgleisen, der Kantonsrat hat das bisherige Projekt versenkt. Die Gemeinde und die Gegner aus der SVP wollen mit dem Kanton zusammenarbeiten, haben aber gänzliche unterschiedliche Vorstellungen.

Der Kanton muss für die Sanierung der Augartenkreuzung ein neues Projekt erarbeiten. Bild: Andrea Häusler

«Jetzt müssen alle zuerst zwei-, dreimal darüber schlafen und wieder etwas zu Vernunft kommen», sagt Lucas Keel, Gemeindepräsident von Uzwil. Danach könne man einen neuen Anlauf für ein Projekt zur Sanierung der Augartenkreuzung starten.

Am Dienstag versenkte das St.Galler Kantonsparlament das Bauprojekt des Regierungsrats. In einer Medienmitteilung nannte die Gemeinde Uzwil dies «Arbeitsverweigerung». Keel erklärt: Einzelne Gegner hätten mit ihrem Nein zum Projekt ein Exempel statuieren wollen. Kritik an der ganzen Verkehrspolitik des Kantons sei an diesem einen Projekt ausgelassen worden. Ein ideologischer Streit werde auf dem Buckel der Uzwiler Bürgerschaft ausgetragen.

«Für Links-Grün ist der motorisierte Verkehr teuflisch, für Rechts ist freie Fahrt himmlisch.»

Diese Feststellung machte man gemäss Mitteilung bei der Gemeinde Uzwil nach der Kantonsratsdebatte. «Diese unheilige Allianz hat ein Projekt zu Fall gebracht, das nur irdisch war.»

Hartmann und Keel hatten bereits Kontakt

Und wie geht es weiter, wenn alle zwei-, dreimal darüber geschlafen haben? Regierungsrätin Susanne Hartmann kündigte gegenüber dieser Zeitung an, rasch das Gespräch mit Uzwils Gemeindepräsidenten suchen zu wollen. «Sie hat sich bereits gemeldet und gesagt, sie wolle mit mir zusammensitzen», sagt Keel. Er habe ihr seinerseits mal seine Überlegungen per Mail geschickt.

Denn auch wenn die Gemeinde Uzwil sauer ist über den Entscheid des Kantonsrats, und sich vom nun versenkten Projekt eine markante Verbesserung der Verkehrssituation versprochen hat, sagt Keel: «Ich sehe auch die eine oder andere Chance.» Für die Gupfenstrasse, die eine Achse der Augartenkreuzung ausmacht, wird zurzeit ein Verkehrskonzept erarbeitet. Da die Strasse zum Teil dem Kanton und zum Teil der Gemeinde gehört, arbeiten die Behörden auch dort bereits zusammen. Vielleicht würde der Verkehr beim Augartenknoten besser fliessen, wenn in der Umgebung etwas gemacht werde, sagt der Gemeindepräsident. Für dieses Konzept könne man auch die Berechnungen und Verkehrssimulationen nutzen, die für die Augartenkreuzung erstellt wurden und extrem aufwendig seien. «Es ist nicht die ganze Arbeit für die Katz'.»

Uzwil hat nicht über alle Abklärungen informiert

Lucas Keel gibt sich auch selbstkritisch: «Wir haben nicht immer kommuniziert, was wir alles geklärt und geprüft haben.» Ein Beispiel: Die Gemeinden Uzwil und Oberbüren hätten gemeinsam geprüft, den Langsamverkehr aus der Augartenkreuzung rauszunehmen und entlang der Glatt zu führen. Doch es habe sich gezeigt, dass die Situation beim Knoten dadurch nicht verbessert werden könnte. Auch das Trottoir entlang der Autobahnzubringer zu entfernen, würde dem Verkehr nichts bringen.

Hätte die Gemeinde über diese Erkenntnisse jeweils breiter informiert, wäre vielleicht die eine oder andere Kritik am Bauprojekt ausgeblieben, sagt Keel. Doch er argumentiert: «Für mich gehören solche Abklärungen zu den Hausaufgaben einer Behörde.» Es sei selbstverständlich, dass eine Gemeinde die verschiedenen Ideen prüfe.

In diesem Zusammenhang sagt Keel auch, dass es den Gemeindepräsidenten selten gelinge, die Kantonsräte für ihre Anliegen zu sensibilisieren:

«Das Interesse für kommunale Themen ist im Kantonsrat tief.»

Der Uzwiler Gemeindepräsident hat dafür auch Verständnis, die Kantonsräte hätten eine volle Agenda.

«Wir waren noch nie so nah an einer Unterführung dran»

Bis der Kantonsrat eine Bauvorlage des Regierungsrats rundweg ablehne, brauche es viel, sagt SVP-Kantonsrat Damian Gahlinger (Niederhelfenschwil). Die Botschaft sei aber so schlecht gewesen, dass seine Fraktion die Notbremse habe ziehen müssen. Wieder bei null anfangen müsse man deshalb aber nicht. «Wir waren noch nie so nah an einer Unterführung dran», sagt Gahlinger. Der Regierungsrat wisse jetzt, in welche Richtung es gehen müsse. «Eine Entflechtung des Verkehrs muss das Ziel sein.»

Der SVP-Kantonsrat kritisierte zusammen mit Fraktionskollege Bruno Dudli (Henau) die Vorlage des Kantons seit langem. Ihre favorisierte Lösung: Den Hauptverkehr entlang der Gupfenstrasse unter der Augartenkreuzung durchzuführen und den restlichen Verkehr oberirdisch mit einem Kreisel zu leiten. Auch wenn er nach wie vor von der Unterführung überzeugt ist, sagt Gahlinger: «Wir wollen nicht das letzte Wort haben.» Es gehe darum, miteinander eine Lösung zu finden.

Gemeinde hat Unterführung mehrfach geprüft und verworfen

Bei einem so riesigen Bauprojekt wie einer Unterführung sei der Widerstand vorprogrammiert, ist Lucas Keel überzeugt. Das habe die Kritik der SP und der Grünen im Kantonsrat gezeigt. Der Uzwiler Gemeindepräsident sprach sich mehrfach gegen diese Idee aus. Er erklärt:

«Wir haben schon 2015 eine Lösung mit einer Unterführung skizziert und gemerkt, dass es utopisch ist.»

Als die Idee später wieder aufkam, habe er die Skizze von weiteren Personen prüfen lassen und wieder habe man gemerkt, dass man sie vergessen könne.

Keel erklärt, warum eine Unterführung entlang der Gupfenstrasse so schwierig umzusetzen wäre: Der Platz zwischen der Brücke über die Glatt und der Kreuzung beim Aldi reiche kaum, um tief genug runter zu kommen, ohne die Rampen zu steil zu bauen. Weil der Schwerverkehr diesen Weg nehmen würde, müsste die Unterführung mindestens sechseinhalb Meter unter der Kreuzung durch. Die Fahrbahn müsse dort zudem ein paar Meter flach verlaufen, weil Lastwagen sonst stecken bleiben würden. Bei einer Steigung von steilen zwölf Prozent würde die Rampe knapp vor der Aldi-Kreuzung raufkommen. «Wenn Lastwagen dort links oder rechts abbiegen wollen, brauchen sie aber dafür auch noch Platz.»