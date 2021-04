UZWIL Unterbelegung nach Corona-Todesfällen: Fünf Pflegeheim-Mitarbeiter auf die Strasse gestellt Bereits Ende letzten Jahres hat das Seniorenzentrum Uzwil mit mehr als 20 Todesfällen Schlagzeilen gemacht. Jetzt werden in den Sozialen Medien zwei Kündigungswellen angeprangert. Werden im Alters- und Pflegeheim Sonnmatt in Uzwil geschulte Fachkräfte entlassen, die bald wieder fehlen?

Der markante, noch verhüllte Neubau des Seniorenzentrums Sonnmatt in Uzwil liesse an sich eher Neuanstellungen als Entlassungen von Personal erwarten. Bild: Josef Bischof

Tatsache ist, dass aktuell fünf Kündigungen ausgesprochen worden sind. Lucas Keel ist als Uzwiler Gemeindepräsident auch Präsident der Trägerschaft des Seniorenzentrums. Er beschönigt nicht: «Entlassungen werden nicht leichtfertig ausgesprochen. Wir sind uns bewusst, dass mit jeder Kündigung ein persönliches Schicksal verbunden ist. In Anbetracht der grossen gegenwärtigen Unterbelegung hätten wir aber aus betrieblichen und wirtschaftlichen Erwägungen noch viel drastischere Massnahmen ergreifen müssen.» Er ergänzt:

«Die Kündigungen sind auf das absolute Minimum beschränkt worden. Seit Januar versuchen wir mit Kurzarbeit unser Personal weiter zu beschäftigen. Aber aufgrund der Pandemie sind gewisse Einschränkungen unumgänglich geworden.»

Heimeintritt nur aus letzter Notwendigkeit

Lucas Keel, Präsident Trägerschaft Seniorenzentrum Uzwil Bild: PD

Entlassungen auf der einen Seite – auf der anderen ein 40-Millionen-Neubau, welcher der Vollendung entgegen geht. Sind Dutzende von neuen Pflegeplätzen überflüssig? Lucas Keel betont, dass die demografische Entwicklung der drei Gemeinden Uzwil, Oberuzwil und Oberbüren Grundlage für die räumliche Ausgestaltung des Neubaus gewesen sei. Er ist überzeugt, dass die vorgesehene Belegung bis 2030 erreicht sei. Die gegenwärtige Unterbelegung habe man nicht vorhersehen können. Sie sei einerseits eine direkte Folge der Corona-Todesfälle, andrerseits aber auch eine indirekte davon. In Pandemiezeiten erfolgten nicht bloss Spitaleintritte, sondern auch Heimeintritte erst aus letzter absoluter Notwendigkeit. Das werde sich wieder ändern, wenn sich die Lage entschärfe, ist Keel überzeugt.

Bauabschluss verzögert sich

Ein Eintritt ins Seniorenzentrum wird nach Ansicht von Keel auch durch den Neubau erleichtert. Diesbezüglich sei aber etwas Geduld nötig. Der vorgesehene Eröffnungstermin Mitte August könne nicht eingehalten werden. Der Grund liege in verzögerten Materiallieferungen. Der neue Eröffnungstermin steht noch nicht fest. Neue Eintritte dürften sich demzufolge etwas hinauszögern.

Zu der erwähnten «ersten Kündigungswelle im Herbst» sagt Lucas Keel:

«Damals handelte es sich nicht um Kündigungen, sondern darum, dass gewisse befristete Anstellungen nicht verlängert wurden und dass Lehrverhältnisse nicht automatisch in ein ordentliches Anstellungsverhältnis übergeführt worden sind.»

In den Sozialen Medien ist auch kritisiert worden, dass Pflegepersonal entlassen werde, statt als Überbrückung in einem verwandten Bereich – Spital, Heim, Spitex – beschäftigt zu werden. Dazu sagt Keel: «Zum einen ist die Fachausrichtung nicht in allen Bereichen vergleichbar. Zum andern ist unsere entsprechende Nachfrage beim Personal auf ein sehr geringes Echo gestossen.»