Uzwil Sie geben nicht auf: SVP-Kantonsräte kämpfen weiter für eine Unterführung beim Augarten – und mobilisieren die Bevölkerung Voraussichtlich wird der Kantonsrat das Projekt zur Sanierung der Kreuzung Augarten in Uzwil genehmigen. Die SVP-Kantonsräte Bruno Dudli und Damian Gahlinger versuchen, das Ruder noch herumzureissen. Bei zwei Begehungen vor Ort appellieren sie an die Bevölkerung.

Die SVP-Kantonsräte Bruno Dudli und Damian Gahlinger (in Leuchtwesten, von links) bei der Infoveranstaltung. Bild: Larissa Flammer (16. März 2021)

«Wer billig kauft, kauft letztlich teuer.» Dieses Bonmot gebraucht SVP-Kantonsrat Bruno Dudli (Oberbüren) am Dienstagabend bei der Augartenkreuzung in Uzwil. Er und Kantonsratskollege Damian Gahlinger (Niederhelfenschwil) haben die Bevölkerung während des Feierabendverkehrs zu einer Begehung eingeladen. Rund zehn Personen hören sich mehr als eine Stunde lang die Argumente der beiden Politiker an, stellen Fragen, diskutieren.

Die Augartenkreuzung muss saniert, das Stauproblem gelöst werden. Dudli und Gahlinger setzen sich seit Jahren für eine Lösung mit einer Unterführung für die Hauptachse ein – vergeblich. Das Projekt des Kantons sieht vor, die Kreuzung unter anderem mit weiteren Fahrspuren zu ergänzen, das Lichtsignal bleibt. Die vorberatende Kommission des Kantonsrats stimmt dem Entwurf der Regierung mit dem Kreditbedarf von gut acht Millionen Franken zu. Dudli und Gahlinger waren Mitglieder der Kommission, wurden aber überstimmt.

Bruno Dudli Bild: Larissa Flammer

«Die Meinungen im Kantonsrat sind wohl gemacht», sagt Dudli. Er setzt die Hoffnung auf den Druck aus dem Volk.

«Die Kantonsräte müssen sehen, dass die Bevölkerung mit dem jetzigen Projekt nicht einverstanden ist.»

Dann würden sie vielleicht ihre Meinung ändern. Deshalb versuchen die beiden Politiker die Bevölkerung zu mobilisieren. Nächsten Mittwoch laden sie um 17.30 Uhr ein zweites Mal zur Begehung vor Ort ein – und hoffen, dass sich auch Uzwils Gemeindepräsident Lucas Keel den Termin einrichten kann. Am Dienstag war Oberbürens Gemeindepräsident Alexander Bommeli vor Ort und hörte zu.

In wenigen Jahren sei Kreuzung wieder überlastet

Doch was ist falsch am Projekt des Kantons? Es werde nicht viel verbessert, sagt Dudli: «Mit den zusätzlichen Spuren können einfach etwa 30, 40 Autos mehr vor dem Lichtsignal im Stau stehen.» Ausserdem sei es nicht langfristig: Gemäss dem Plan des Kantons wäre die Kreuzung im Jahr 2026 fertig saniert. Spätestens 2040 sei der Verkehrsknoten wieder überlastet, gemäss einer Studie sogar schon 2030 wieder. Deshalb das Bonmot «Wer billig kauft, kauft letztlich teuer»: acht Millionen Franken für eine Lösung, die nur 14 Jahre halte.

Damian Gahlinger Bild: Larissa Flammer

Gahlinger betont das Hauptziel: die Entflechtung der Verkehrsströme. Mit einer Unterführung könne der Verkehr auf der Hauptachse Uzwil–Autobahn flüssig durchfahren, oberirdisch sollen die übrigen Verkehrsströme mit einem Kreisel geführt werden. Auch ein solcher sei viel flüssiger als ein Lichtsignal.

Die beiden Politiker sind überzeugt, dass ihre Lösung deutlich besser ist. Geld sei auch da, es werde sonst einfach in anderen Regionen des Kantons ausgegeben. Gahlinger sagt:

«Da gibt es Projekte mit ganz anderen Dimensionen.»

Stimmt der Kantonsrat im April dem Entwurf der Regierung zu, bliebe gemäss Dudli noch der Weg des Referendums. Die Unterschriftensammlung – 4000 in 100 Tagen – wäre aber ein ganzes Stück Arbeit.