Uzwil präsentiert Budget 2020: Schulraum geht auf die lange Bank

Sie waren Gäste an Kunstausstellungen in Venedig und Bad Ragaz, weideten vor dem Basler Münster und dem Atomium in Brüssel. Nun entdeckt man sie auch in Uzwil: in Gärten von Hotels und Privathäusern. Die Gemeinde hat die blauen Tiere gekauft und will ihnen im Grüngürtel zwischen Niederuzwil und Uzwil figurengerechten Auslauf bieten. Denn heute ist dieser Grünraum bloss sedimentiert wahrnehmbar, als abgegrenzte Umgebung von Bauten und Einrichtungen: Das Trennende verhindert die flächige Erlebbarkeit. Die Schafe, ist der Gemeinderat überzeugt, trügen zur bewussteren Wahrnehmung des Grüngürtels bei, den Uzwil in den nächsten Jahren aufwerten möchte. Die zweite Botschaft der blauen Friedensherde ist die spielerische Werbung für Toleranz und ein friedliches Miteinander im Zusammenleben. Ganz nach dem Motto: Alle sind gleich, jeder ist wichtig. (ahi)